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Kaynak: İHA

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen "polis/savcı yöntemli dolandırıcılık" olayının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Ağustos 2026 tarihinde bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak "gizli operasyon yürütüldüğü" yönünde söylemlerde bulundu. Şüpheliler, vatandaşın evinde bulunan altınların operasyon kapsamında "koruma altına alınacağını" söyleyerek dolandırıcılık gerçekleştirdi.

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, yaptıkları araştırmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen Y.Ç., Y.E.Ü. ve C.D. isimli 3 şüphelinin kimliklerini ve İzmir'de olduklarını belirledi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda İzmir’de müşterek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.E.Ü. ve Y.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, C.D. isimli şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.