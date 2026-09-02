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Kaynak: Haber Merkezi

Sendika tarafından yapılan açıklamada, talepler konusunda herhangi bir olumlu adım atılmaması nedeniyle eylem kararı alındığı belirtildi. Eylem günlerinde MHRS üzerinden randevu oluşturmayan hastalara poliklinik hizmeti verilmeyeceği bildirildi.

Hekim Birliği Sendikası'nın talepleri arasında nöbet karşılığında ödenen ücretlerin yükseltilmesi ve yıllık izin dönemlerinde teşvik ödemelerinden yapılan kesintilerin kaldırılması bulunuyor. Sendika ayrıca teşvik uygulamasındaki adaletsizliklerin giderilmesini talep ediyor.

Sabit ek ödemenin mevcut tutarının en az iki katına çıkarılarak emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesini isteyen sendika, aile hekimlerinden yapılan mali kesintilerin de sona erdirilmesini talep ediyor. Talepler arasında kamu sağlık kuruluşlarına ateşli silah, kesici ve delici aletlerle girişleri engelleyecek güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi de bulunuyor.

RANDEVUSUZ HASTALARA POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLMEYECEK

Eylem günlerinde MHRS'den randevu almadan sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların poliklinik hizmetlerinden yararlanamayacağı açıklandı. Ayrıca normal polikliniklerde muayene sürelerinin en az 10 dakika, diş hekimliği polikliniklerinde ise minimum 30 dakika olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Eylül ayının son günlerinde gerçekleştirilecek kısmi grev kararına ilişkin açıklamada, “Hekimlerin emeği, özlük hakları ve can güvenliği görmezden gelinemez” ifadelerine yer verildi.