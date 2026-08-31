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Göz rahatsızlıklarının tedavisinde altın parçacıkların beklenmedik katkısını kanıtlayan yenilikçi bir araştırma, Nature Nanotechnology dergisinde okurlarla buluştu. Araştırmacılar, zedelenen retina hücrelerini tehlikeli cerrahi müdahalelerle yenilemek yerine, göz dokusuna mikro ölçekli altın tanecikleri enjekte etmeyi odak noktasına alan modern bir teknik geliştiriyor.

Tasarlanan bu mekanizmada, özel frekanstaki yakın kızılötesi ışınlar kanalıyla altın tanecikler aktif hale getiriliyor. Işınlarla etkileşime geçen mikroskobik altınlar, retinada canlılığını koruyan sinir hücrelerini tetikleyerek doğrudan zihne ulaşan iletilerin oluşmasını sağlıyor. Adeta bilim kurgu yapımlarını andıran bu çalışma prensibi sayesinde, beynin aktarılan uyarıları anlamlı görsellere dönüştürmesi ve bireyin dış dünyayı yeniden algılaması amaçlanıyor.

Araştırma ekibi, altının yapay görme sistemlerinin geleceğinde kritik bir rol üstlenebileceğini düşünse de hayati bir bilimsel hususa dikkat çekiyor. İlgili yöntem halihazırda tamamen deneysel laboratuvar ortamında yürütülüyor. Üretilen sistemin insanlarda eksiksiz bir görme yeteneğini kesin olarak sunup sunmayacağı, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek geniş kapsamlı klinik testlerle netleşecek. Bütün bu zamana yayılan süreçle birlikte, görme yetisini kaybeden bireyler adına altının medikal alandaki bu yeni kullanımı, geleceğe dair umutları artıran güçlü bir seçenek sayılıyor.

Araştırmacılar, görme engelli milyonlarca hasta için tarihi bir hamle gerçekleştirerek göz içine entegre edilen altın nanopartiküller vasıtasıyla canlı kalan sinir hücrelerini harekete geçirdi. Henüz test aşamasındaki bu teknolojik yaklaşım, ileride karmaşık operasyonlara ihtiyaç duyulmadan görme yeteneğinin kazanılmasına olanak tanıyabilir. Görme engellilerin yaşamını değiştirebilecek nitelikteki bu tıp araştırması, bilim çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.