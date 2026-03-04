Haftanın dizisi: Show TV’nin 4 sezondur ekranlarda olan dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, en güçlü rakibi ‘Taşacak Bu Deniz’in yokluğunda fırsatı iyi değerlendirdi.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ceren Karakoç, Seray Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, 2 puana yakın artışla 8.92 reytinge ulaştı. Haftanın en çok reyting artışı yaşayan dizisi olan ‘Kızılcık Şerbeti’, sadece aldığı reytinglerle değil; oyuncu performanslarıyla da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Sinema sektöründeki erotik dönüşüm

Haftanın filmi: Hasan Tolga Pulat’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek, İlkin Tüfekçi gibi isimlerin yer aldığı ‘Parçalı Yıllar’, vizyondaki ilk hafta sonunda bin 241 kişi tarafından izlendi.

1975 yılı Türkiye’sinde yaşanan ekonomik krizin sinema sektörünü dönüştürdüğü bir dönemi anlatan Kaymaz Film ve Burus Film imzalı film, bir tiyatro oyuncusunun ailesini korumak adına girdiği erotik film dünyasındaki yükselişini ve bu süreçte yaşadığı kişisel kayıpları konu alıyor.

Emre Altuğ'dan albüm habercisi şarkı

Haftanın şarkısı: Emre Altuğ, merakla beklenen yeni albümü ‘Efsane’nin ilk şarkısı ‘Yeni Fark Ettim’i yayınladı. Sözleri ve müziği Mert Ekren ait şarkının düzenlemesini Volga Tamöz yapmış.

Sürpriz düetlerle taçlanan ve 2 bölüm halinde dinleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘Efsane’ albümünün ilk bölümü, toplam 10 şarkıdan oluşan repertuarıyla 6 Mart’ta yayınlanacak. İkinci bölümün eklenmesiyle birlikte tüm şarkılar tamamlanacak ve ‘Efsane’, 3 Nisan itibarıyla 20 şarkılık tam albüm olarak müzikseverlerle buluşacak.

Yeşer Sarıyıldız’ın ‘Çınlayanlar’ı çıktı

Haftanın kitabı: Yazar Yeşer Sarıyıldız’ın distopik öykülerini bir araya getirdiği ‘Çınlayanlar’, Düşbaz Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı. Yapay zekâ, teknoloji, gözetim, ifade özgürlüğü ve kadın deneyimi üzerinden bugünü ve yakın geleceği tartışmaya açan kitap, teknolojiyi merkezine alsa da meseleyi hiçbir zaman makinelere indirgemiyor; asıl soruyu insan aklı, iktidar ve niyet üzerinden kuruyor.

‘Çınlayanlar’, yalnızca okunacak bir kitap değil. Öykülerden birinde yer alan ve karakterin kendi kendine söylediği bir şarkı, bestelenerek klip hâline getirildi. Okurlar, kitap içindeki QR kod aracılığıyla bu dijital deneyime ulaşabiliyor. Bu yönüyle ‘Çınlayanlar’, edebiyatı müzik ve dijital anlatıyla buluşturan disiplinlerarası bir anlatı sunuyor.