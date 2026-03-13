Dijital platformlarda 2-8 Mart haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde Yasemin Sakallıoğlu’nun stand-up gösterisi ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’, ilk haftasında zirveye yerleşti. Film kategorisinde ‘Katil Makine’, açılışını zirvede gerçekleştirdi. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’, platformda da liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde ise, platformun yeni orijinal filmi ‘Uçurum’, ilk haftasında zirveyi ele geçirdi. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin paylaştığı DASS Yapım imzalı ‘Doktor: Başka Hayatta’, Pazar günkü televizyon yayınının ardından platformda da hızlı bir yükselişle liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde ise ‘2012’, liderliğe yükseldi.

HBO Max’in televizyon kategorisinde platformun üçüncü sezonuyla yayın hayatına devam eden dizisi ‘İlk ve Son’ liderliğini devam ettirdi. Film kategorisinde ise ‘Superman’, bir basamak yükselerek zirvenin yeni sahibi oldu.

Fikriye Kaya’nın yazarlık yolculuğu nasıl başladı?

Yazar Fikriye Kaya, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık’tan (KDY) çıkan ‘Aynı Film Kaç Kez Oynar?’ kitabıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fikriye Kaya, yazarlık yolculuğuna nasıl başladığını “Yazmak benim için bir tercih değil, zamanla fark ettiğim bir ihtiyaçtı. İçimde biriken duyguların kelimelere dökülmesi gerekiyordu. Yazdıkça, sustuğumu sandığım yerlerin aslında konuştuğunu gördüm” sözleriyle açıkladı. Yazar, ‘Aynı Film Kaç Kez Oynar?’ fikrinin nasıl çıktığını “Hayatta fark etmeden tekrar ettiğimiz döngülerden... Aynı duygular, aynı kırılmalar, benzer yüzler... Hepimiz bazen aynı filmi yeniden izler gibi yaşıyoruz. Bu kitap, o tekrarların içinden geçen bir sorgulamadan doğdu” şeklinde ifade etti.

Kitabı yazarken kendisini en çok zorlayan şeyin de “Samimi kalabilmek. Kendime bile itiraf edemediğim duyguları saklamadan yazmak zorlayıcıydı; ama aynı zamanda iyileştiriciydi” diyerek paylaşırken kitabın adını seçerken ise, neyi vurgulamak istediğini “Tekrar eden hayat sahnelerini... ‘Neden yine buradayım?’ sorusunu. Okurun kitabı bitirdiğinde kendi hayatındaki filmleri düşünmesini istedim” diyerek belirtti.

Ramazan Bayramı tatilinde rota Türkiye çevrildi

Bir Ramazan ayını daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Ramazanın bitmesine sayılı günler kala vatandaşların tatil tercihleri de belli olmaya başladı.

Okulların resmi tatiline denk gelen Ramazan Bayramı’nda tatilcilerin tercihleri arasında Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi yerler öne çıktı. Otel işletme sahibi Taylan Kılınç, yurt dışı tatil planlarını iptal eden birçok kişinin tatil için Alaçatı’yı seçtiğini söyledi.

Taylan Kılınç, rezervasyonların hızla arttığını ve doluluk oranının yaklaşık yüzde 50 seviyesine ulaştığını belirterek aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğunu ifade etti.