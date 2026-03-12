atv’de ekrana gelen ‘Aynı Yağmur Altında’ya gün değişikliği de yaramadı.

İlk 3 bölümü Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan dizi, ‘Uzak Şehir’ ile ‘Cennetin Çocukları’ karşısında tutunamamış ve 1 Mart’tan itibaren Pazar günleri ekrana gelmeye başlamıştı. Büyük umutlarla başlayan dizi, yeni gününde de gelecek için umut verici sonuçlar alamadı. Kendi gününün uzun yıllardır lideri olan ‘Teşkilat’, yeni başlayan ve gelecek için umut veren bir reyting alan ‘Doktor Başka Hayatta’ ile sevilen yarışma programı ‘Survivor’ karşısında yüzleri güldüremedi. Bazen bazı şeyleri zorlamamak gerekiyor. 26 Şubat’taki yazımda, “İşi kolay değil. Gün değişikliği yarar mı? Ben pek yarayacağını düşünmüyorum ama sürpriz olursa da şaşırmam.” diye yazmıştım. Yanılmadım.

Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Deniz Uğur, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin gibi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi için bugün yarın final kararı haberi gelebilir.

Sertab Erener’den dayanışma şarkısı

Türk Pop Müziği’nin güçlü seslerinden Sertab Erener, kadın dayanışmasını ve kolektif üretimin gücünü simgeleyen çok özel bir projeyi müzikseverlerle buluşturdu.

Sözleri ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan şarkının prodüktörlüğünü Sertab Erener’in üstlendiği ‘Tuz’, 8 kadın sanatçının bir araya geldiği anlamlı bir birlikteliğin eseri olarak hayat buldu. Kadınların kök salan, büyüten, iyileştiren ve dönüştüren gücünü anlatan eser; sözleriyle hem şiirsel hem de güçlü bir duruş sergiliyor. Projede Sertab Erener’e; Ceylan Ertem, Karsu, Selin, Sena Gül, Öykü Dörter, Eftalya Yağcı ve Safiye eşlik ediyor.

Klibin yönetmenliğini Ömer Çelik’in üstlendiği ‘Tuz’, yalnızca bir şarkı değil; kadınların ortak hafızasına, emeğine ve dayanışmasına adanmış bir manifesto niteliği taşıyor.

‘Kul Dilemma’, vizyon için gün sayıyor

Mehmet Emin Yıldırım’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği, Lil Yapım imzalı taşıyan psikolojik gerilim türündeki ‘Kul Dilemma’ filminin çekimleri, İstanbul’da tamamlandı ve vizyon için geri sayım başladı.

Başrollerini Yiğit Çelebi ve Gürgen Öz’ün paylaştığı film, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. Filmin kadrosunda Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz, Şeyma Peçe, Birgül Ulusoy, Tayfun Sav, Mertkan Arat, Enis Boztepe ve Mustafa Konak gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. Sadece bir gece içinde geçen olayları konu alan film, insan ruhunun karanlık ve katmanlı yönlerine odaklanıyor.

İstanbul’un gece atmosferini etkileyici bir şekilde beyazperdeye taşıyacak olan film, 10 Nisan’da vizyona girecek.