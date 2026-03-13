Emekli general Nejat Eslen, “İran savaşını kim kazanacak?” diye sorduktan sona şu cevabı verdi:

"Trump, İran savaşının siyasi amacını, ‘İran'ın kayıtsız şartsız teslim olması’ olarak açıkladı. Trump ve onun Savaş Bakanı Hegseth strateji cahilidir, çünkü uygulanan askeri yöntemle, yani, İran'ı konvansiyonel mühimmat ile bombalamakla, kayıtsız şartsız teslim olmasını sağlamak; Trump'ın deklare ettiği siyasi amaca ulaşmak mümkün değildir. Trump'ın deklare ettiği bu siyasi amaca ulaşamayan ABD savaşı kaybetmiş olacaktır. ABD'nin bu savaşta taktikleri vardır, ancak, ABD'nin bu savaşta, Trump'ın deklare ettiği amacı sağlayacak tutarlı stratejisi yoktur. İşte bu nedenle de Sun Tzu'nun ifadesiyle, stratejisi olmayan taktikler, yenilgiden önceki gürültüdür."

***

İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri ise ABD ve İsrail'e değil Kıbrıs'taki İngiliz üssü Akrotiri'nin, 2 Mart'ta İran yapımı bir insansız hava aracı ile hedef alındığı iddiasını bahane ederek üzerine bölgeye savaş gemilerini göndermeye başladı! Yunanistan'dan ise "fırsat bu fırsat" gibi sesler çıkınca, Türkiye, KKTC'ye altı adet F-16 savaş uçağı gönderdi...

Oysa İran, Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs’ı hedef almadıklarını ve füze göndermediklerini açıkladı. Avrupa’nın, buna rağmen Kıbrıs’ta bir oldubitti operasyonuna kalkışmasına karşı Türkiye’nin elinde de kozlar vardır. Sonra hep birden yenilmesinler...

***

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, “Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık. Onaylamıyoruz ve katılmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Barrot, bölgede askeri gerilimin hızla azalması ve çatışmaların son bulması çağrısında bulunarak, dizel ve benzin fiyatlarındaki artışın dünya ekonomisi için risk taşıdığını vurguladı.

İran'ın bölgedeki tutumunu tamamen değiştirmesi beklentisini dile getiren Barrot, "İran'dan istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç olmaktan vazgeçmesini bekliyoruz." diye komik bir değerlendirme de yaptı. Yani İran kendisini korumasın mı?

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınamak ya da onaylamak için gerekli bilgilere sahip olmadığını söyledi. Meloni, “Zaten İspanya Başbakanı dışında kimse bu girişimi kınamadı, aynı şekilde kimse de çatışmaya katılmıyor.” dedi...

Halbuki sadece İranlı kız çocuklarının öldürülmesi bile kınamak için yeterdi.

***

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Hürmüz Boğazı'nın küresel gübre ticaretinde önemli rol oynadığına dair bir paylaşımı alıntılayıp "Bir hafta önce tahmin edildiği gibi şimdi gübre krizi ortaya çıkıyor. Gıda güvenliği krizi de bunu takip edecek." diye mesaj yayınladı.

Dmitriyev, Avrupa'nın, tarihinin en büyük enerji kriziyle yüzleşeceğini öne sürerek, “Bu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in enerjideki stratejik hataları ve inatçılığı nedeniyle yaşanacak.” dedi.

***

Bu arada İran, Tahran'da bir İran bankasına düzenlenen saldırının ardından “Bu saldırı, bölgedeki ABD ve Siyonist rejime ait ekonomik merkezleri ve bankaları hedef almamıza yol açtı. Bölge halkı, bankaların bir kilometre yakınına yaklaşmasın” uyarısında bulundu.

Görüldüğü gibi savaş, hayatın her alanını etkileyecek...

Gübre krizi, tarımı vuracak, dolayısıyla gıda maddeleri üretimi dünya çapında azalacak. Savaşın uzaması halinde, bütün gıda fiyatları aşırı oranlarda yükselecek. Türkiye'de ise gıda fiyatları zaten dünya fiyatlarının üzerindeydi. Türkiye'de 20 bin lira emekli maaşı ve 28 bin lira asgari ücretle yaşayan milyonlarca insan var. Bugün haftalık gıda ve ev ihtiyaçları alışverişi iki kişilik bir aile için ortalama beş bin lira civarındadır. Küresel gıda kriziyle birlikte, haftalık gıda alışverişi 20 bin lira olursa, ne olacak? Türkiye, bu sorunlara da hazır olmalıdır.

Anlaşılan o ki bu savaşı, ABD’nin silah şirketleri, “yedi kız kardeş” denilen petrol şirketleri, Rusya’nın enerji şirketleri ile küresel çaptaki gıda şirketleri kazanacak; öyle görünüyor...