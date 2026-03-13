Ülkede ekonomik buhran zirveye doğru emin adımlarla ilerlerken…

ABD-İsrail, İran’ın savaşının küresel etkileri dünyayı yakıp kavururken…

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’nden Adana şalgamı için çıkan tescil kararından (coğrafi işaret tescili alan 45’inci ürün) ne kadar büyük mutluluk duyduğunu kamuoyu ile paylaştı!..

TOBB… Adı üstünde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği…Özel sektörün çatı kuruluşu… Dahasını söylemeye gerek var mı?..

Bu büyük çatı kuruluşun temsil ettiği iş insanları (saray yandaşı olanlar hariç) inim inim inlerken ne beklenir?..

En azından biraz sesini yükseltip de ekonomik sıkıntılara – varsa- çözüm önerilerini duyurması beklenir. Değil mi?..

Rifat Hisarcıklıoğlu, 2001 yılından beri TOBB Başkanlığı görevini yürütüyor. Kokmaz, bulaşmaz, her düzene çok kolay uyum sağlayan bir kimlik yapısına sahip. Saray iktidarına yandaşlığı ile koltuğunu koruyor, işleri de gayet tıkırında. Hisarcıklıoğlu’nun nasıl saray yandaşı haline getirildiğini yazının sonuna saklıyorum.

Şimdi bakalım…

Adana şalgamı için çıkan tescil kararını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ‘X’ten şöyle duyurdu:

“Adana’ya ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Adana Ticaret Odası Başkanımız Yücel Bayram’ı, yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum.

Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz.

AB süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve iki geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor”

***

Takdire şayan bir duyarlılık!..

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun -bu aralar- darlanan iş insanlarının sesini duyurmak, rayından çıkan ülke ekonomisi hakkında uyarılarda bulunmak için bir şeyler söylediğini acaba ben mi göremedim?..

İnternet alemini dikkatlice taradım.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 4 Mart’ta, sosyal medya hesabı üzerinden, Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikası taslağında, Türkiye'nin Avrupa değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınmasının ve Gümrük Birliği kapsamında ürünlerin AB menşeli sayılmasının önemli ve stratejik bir gelişme olduğunu bildirmiş. Hisarcıklıoğlu, yine sosyal medya hesabı üzerinden 3 Mart’ta, “Türk özel sektörü, küresel ve bölgesel dalgalanmalara karşı dirayetlidir. Ekonomimiz, küresel ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklanabilecek dışsal şoklara karşı dayanıklılığını koruyacak kurumsal kapasiteye ve üretim altyapısına sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuş.

Ülkemizde olup bitenlerden vazgeçtim!.. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD-İsrail, İran savaşı başladığı günden beri kapsamlı ve net bir değerlendirme yapmamış. Halbuki, TOBB’un 74’ncü yılı kutlamaları bahanesiyle yine sosyal medya aracılığıyla verdiği mesajda, TOBB'un yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de iş dünyasını temsil ettiğini vurgulamıştı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, sadece Türkiye’de değil dünyada hayal kırıklığı yaratıyor!.. Allah’tan şalgam varda sesini duyan oldu!..

***

Rifat Hisarcıklıoğlu, 25 yıldır TOBB Başkanlığı koltuğunda nasıl oturuyor?..

Ben, ahde vefasının karşılığı derim…

Geçmişe gidelim… Bizzat şahit oldum…

Yıl, 2002 Aralık ayı… Başbakanlık koltuğunda Abdullah Gül oturuyor. 3 Kasım seçimi sonucu TBMM’ne giremeyen DYP büyük sarsıntı geçiriyor… Tansu Çiller, siyaseten jübileye hazırlanıyor. DYP’nin başına Rifat Hisarcıklıoğlu’nun geçeceği yoğun olarak konuşuluyor. Adaylığını koyarsa, kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül’e gelen bilgilerde, Rifat Hisarcıklıoğlu’nun DYP Genel Başkanlığına aday olacağı yönündeydi. Erdoğan ile Gül baş başa verip durum değerlendirmesi yaptı. Abdullah Gül’ün, Hisarcıklıoğlu ile görüşüp onu DYP Genel Başkanlığına aday olmaktan vazgeçmesi için ikna edilmesi kararlaştırıldı. Hisarcıklığlu, Başbakanlığa çağrıldı, görüşme gerçekleşti. Abdullah Gül, o çok özel görüşmede Tayyip Erdoğan’ın çok özel bir mesajını Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletti. Odadan çıktığında Hisarcıklıoğlu’nun yüz ifadesi buz gibiydi. Şoka girmiş gibi duruyordu. Abdullah Gül’e sonucu sordum, “aday olmayacak. Bunu basın açıklaması ile duyuracak” yanıtını aldım. Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa süre içerisinde basın açıklamasını hazırlayıp Abdullah Gül’e yolladı. Tayyip Erdoğan- Abdullah Gül ikilisi onay verince de kamuoyuna açıklandı. Rifat Hisarcıklıoğlu, Doğru Yol Partisi'nin 14 Aralık 2002 tarihinde yapılacak kongresinde Genel Başkanlığa aday olması için partinin çeşitli kademelerinden kendisine yapılan teklifleri kabul etmediğini söylüyor ve “şahsımın görev bilinci ve sorumluluk anlayışı, TOBB'da başlattığımız hizmetlerin sürdürülmesini gerektirmektedir şu andaki yürüttüğümüz hizmetlerin devamı, ülkemiz ve TOBB camiası açısından stratejik bir öneme sahiptir” diyordu.

Anlayacağınız, stratejik öneme sahip hizmetler 25 yıldır devam ediyor!..

Şalgam kutlaması, Türkiye için hayati önem taşıyordu!..