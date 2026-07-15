Haftanın dizisi: Star TV’nin Çarşamba akşamları ekrana gelen yaz dizisi ‘Doğanın Kanunu’, aldığı reytingle hem kanalının hem de yapımcısının yüzünü güldürüyor.

Başrollerini Alperen Duymaz (Yaman) ve Özge Yağız’ın (Doğa) paylaştığı dizi, geçen hafta en yüksek reyting artışı yaşayan dizi oldu. 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkan ‘Doğanın Kanunu’, oyuncu performanslarıyla da sosyal medyada günün en çok konuşulan yapımı olarak dikkat çekiyor.

Geçmişin karanlık gölgeleriyle yüzleşme

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Caner Doğruyol ile İbrahim Ergül’ün yaptığı, senaryosunu Caner Doğruyol ve Işık Tolgay’ın kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Mehmet Tokat, Erdem Topuz, Ahmet Vuran gibi isimlerin olduğu IC Prodüksiyon imzalı ‘Sır: Bedel’, bin 80 kişi tarafından izlendi.

Korku ve gerilim türündeki film, bir sırrın peşinden sürüklenen genç bir kadının, geçmişin karanlık gölgeleriyle yüzleşirken kendisini doğaüstü olayların ve ölümcül bir lanetin ortasında bulmasını anlatıyor.

Mabel Matiz’den ‘Umrumdışı’ bir şarkı

Haftanın şarkısı: Mabel Matiz, yeni şarkısı ‘Umrumdışı’nı Pose Records etiketiyle yayınlandı. Sözleri ve müziği Mabel Matiz ile Murad Güner imzası taşıyan ‘Umrumdışı’na Sinan Tuncay’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Özlenen dans ritimleri, pozitif enerjisi ve çağdaş pop sound’unu bir araya getiren şarkı, yaza damga vuracak gibi görünüyor. Eser, sanatçının son dönem üretimlerinde öne çıkan yenilikçi yaklaşımını yüksek enerjili bir dans-pop estetiğiyle buluşturuyor.

‘Yörük Masalları’ gün yüzüne çıktı

Haftanın kitabı: Yazar Murat Nedim’in ‘Yörük Masalları’ kitabı, KaraKarga Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Üç Turunçlar, Boş Beşik Kanlı Beşik, Sarıkız, Şahitler Kayası, Kara Koyun, Küçük Hasan ve Yol Düşmez Devi, Kara Yılan, Gümüş Boynuzlu Koç ve Kurt Oğlan gibi Anadolu’nun sözlü hafızasında yer etmiş 19 anlatıyı yeniden kaleme alan yazar, ‘Yörük Masalları’nda Toroslar’dan Kaz Dağları’na uzanan sözlü kültürün izini sürüyor.

Yörük obalarında kuşaktan kuşağa anlatılan 19 masalı bir araya getiren kitap, masalı yalnızca geçmişten kalan bir anlatı değil; her anlatıcının dilinde yeniden doğan yaşayan bir kültür olarak ele alıyor. Kitap, okuru göç yollarına, dumanı tüten çadırlara ve geceyi sabaha bağlayan anlatıların dünyasına götürüyor.