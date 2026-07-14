Komedyen Yasemin Sakallıoğlu’nun başrolünü üstlendiği ‘Düğün Şarkıcısı’ filminin çekimleri, İstanbul’da başladı.

Rodi Medya ve Saros Film ortak yapımcılığında hayata geçirilen filmin senaryosunu ödüllü ‘Mukadderat’ filminin ardından ‘Sultana’ ile uluslararası festival yolculuğunu sürdüren Erdi Işık kaleme alırken yönetmen koltuğuna ise Emre Aybek oturuyor. Ekip, 5 haftalık hazırlık sürecinin ardından İstanbul’da sete çıktı. Kara komedi türündeki ‘Düğün Şarkıcısı’, komedyenin bugüne kadar alışıla gelen oyunculuk çizgisinin dışında bir rolle izleyiciyle buluşturacak.

‘Şahnaz’ karakterine hayat veren Yasemin Sakallıoğlu, sürprizlerle örülü hikâyenin merkezinde yer alırken bu kez hem şaşırtan hem de oyunculuğunun farklı bir yönünü ortaya koyan bir performans sergileyecek.

Yeşilçam gecesinde gazoz içme yarışı

Kınalıada’nın en gözde mekânlarından Noya Beach, hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir Yeşilçam gecesi konseptine ev sahipliği yaptı. Geceye damgasını vuran ise, Türk Sineması’nın efsane ismi Nuri Alço’nun başrolde olduğu o meşhur ‘gazoz partisi’ oldu. Eğlencenin zirveye ulaştığı final anlarında ise konuklar, Nuri Alço’nun kendi elleriyle ikram ettiği gazozları içtiler.

Gecenin ev sahipliğini işletmeci Yılmaz Budak üstlenirken davetliler tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine şahit oldu. Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri Nuri Alço ve Coşkun Göğen’in yanı sıra podyumların ve sahnelerin büyüleyici ismi Tuğba Özay da gecede sahne alarak Kınalıada’yı salladı.

Güzelliğiyle göz kamaştıran Tuğba Özay, en sevilen şarkılarını Kınalıada sakinleri için seslendirdi. Özay’ın canlı performansı ve enerjisiyle coşan konuklar, gece boyunca doyasıya eğlendi.

Uluslararası Karma Sergisi açıldı

Edremit Tahtakuşlar Etnografya Galerisi ve Selim Turan Sanat Galerisi, ressam ve heykeltraş Selim Turan’ın anısına düzenlenen 35. Uluslararası Karma Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturdu.

Küratörlüğünü yurtdışında birçok sergi, fuar ve eğitim projesinde Türkiye’yi başarıyla temsil eden sanatçı Esma Kudar üstlendi. Bu yıl sergide Türkiye ve Azerbaycan’dan 21 sanatçının eserleri yer aldı. Etkinlikte Bedri Baykam, Refik Aziz, Tunç Bilge, Süha Derbent, Cesar Mammadov, Aynur Sakit, Ayan Aziz Mammadova, Günsu Saraçoğlu gibi tanınmış sanatçılar hem yüz yüze hem çevrimiçi yer alarak sergiye ayrı bir değer kattı.

Sergi, Tahtakuşlar Etnografya Galerisi’nin uluslararası sanat sahnesindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyarken Selim Turan’ın sanata adanmış mirası ve küratör Esma Kudar’ın vizyonu sayesinde unutulmaz bir sanat deneyimine dönüştü.