NOW TV’nin yeni sezonda ekrana gelecek dizilerinden ‘Sevdam Karadeniz’in okuma provası gerçekleştirildi. Yetenekli genç oyuncular ile tecrübeli isimlerin bir araya geldiği provada dizi ekibi, yüksek enerjisini ortaya koyarken yeni sezon heyecanını da şimdiden hissettirdi.

Mia Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Aytaç Çiçek üstlenirken senaryosunu ise Özge Korkmaz ve Yeşim Gülay kaleme alıyor. Karadeniz’in iki köklü ailesi Hafise (Ayşegül Günay) ve Durali’nin (Şerif Erol) yarım kalmış aşkıyla başlayan kanlı düşmanlık, yıllar sonra torunları Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan’ı (Damlasu İkizoğlu) zoraki bir evliliğin içine sürükleyişini konu alıyor. Sırlar, yasak aşklar ve intikam yeminleri arasında iki genç, ailelerinin kaderini değiştirecek bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Çekimleri Trabzon’da başlayacak ‘Sevdam Karadeniz’, güçlü hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa davet ediyor.

Meyra’dan ‘Sen Sana İyi Bak’

Türk Pop Müziği’nin güçlü seslerinden Meyra, uzun süredir merakla beklenen yepyeni şarkısı ‘Sen Sana İyi Bak’ı Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Murat Güneş’e ait şarkının düzenlemesini Erdem Kınay yapmış. Yapay zekâ teknolojisiyle tasarlanan klibin yönetmenliğini Meyra’nın kardeşi Betül Sarı üstlenmiş. İlk dinleyişte dinleyiciyi yakalayan dinamik altyapısıyla ‘Sen Sana İyi Bak’, pop tarzı ve yaydığı yüksek ritmi ile bu yazın enerjisini belirlemeye kararlı görünüyor.

Güçlü pop altyapısı ve yüksek enerjisiyle bu yazın en iddialı şarkılarından biri olan şarkı, aşkın hem can yakan hem de vazgeçilemeyen o tutkulu ve teslimiyetçi tarafını anlatıyor.

‘Kral Şakir’in ‘1001 Gece’ macerası

Milyonların severek takip ettiği, ünü Türkiye sınırlarını aşan ‘Kral Şakir’, yeni macerası ‘Kral Şakir: 1001 Gece’ ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Grafi2000 imzasını taşıyan Türkiye’nin ilk yerli çizgi dizisi ‘Kral Şakir’, yeni macerası ‘Kral Şakir: 1001 Gece’ ile yeniden izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun yapımcılığını üstlendiği dünya markası ‘Kral Şakir’, televizyon ekranlarından beyazperdeye uzanan yolculuğunu yeni hikâyesiyle sürdürecek. 2018 yılında başlayan film serisi geçtiğimiz yıl ‘Kral Şakir: Dünyalar Karıştı’ ile devam etti. Bugüne kadar milyonlarca izleyiciyi sinema salonlarında ağırlayan ‘Kral Şakir’ için Grafi2000 çalışmalarını hızlandırdı.

‘Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi’nin ardından yeni projeye odaklanan ekip, ‘Kral Şakir’in yeni macerası için düğmeye bastı. Film, yakında vizyona girecek.