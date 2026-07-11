Dijital platformlarda 29 Haziran-5 Temmuz haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde kadrosunda Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin olduğu ve üçüncü sezonuyla geri dönen ‘Zeytin Ağacı’, ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde ‘Enola Holmes 3’, açılış haftasında zirveye yerleşti. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Doğanın Kanunu’, 4. bölümüyle birlikte zirveye adını yazdırdı. Film kategorisinde ise Erkan Kolçak Köstendil’in hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı ‘Tezgâh’, ilk haftasından liderliği ele geçirdi. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Bize Bi’şey Olmaz’, finalinin üzerinden iki ay geçmesine rağmen liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisindeyse sinemalarda 1.4 milyon seyirci tarafından izlenen ‘Avatar: Ateş ve Kül’, platformda da liderliği bırakmadı.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘House of the Dragon’, yeni sezonuyla birlikte liderlik serisini devam ettirdi. Film kategorisinde ise, Nuri Bilge Ceylan imzalı ‘Ahlat Ağacı’, platformdaki açılışını zirvede gerçekleştirdi.

İkilem’den ‘Bak Dönüyor Dünya’

Alternatif pop sahnesinin en güçlü isimlerinden İkilem, yeni şarkısı ‘Bak Dönüyor Dünya’yı Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Harun Çelik’e ait olan şarkının düzenlemesi İkilem imzası taşıyor. İkilem’in yalın ama etkileyici söz yazımı, güçlü melodisi ve akılda kalıcı nakaratıyla öne çıkan ‘Bak Dönüyor Dünya’, ilk dinleyişten itibaren eşlik edilen yapısıyla grubun canlı performanslarında da dinleyicinin hep bir ağızdan söyleyeceği yeni şarkılar arasında yerini almaya aday görünüyor.

İnsanın ne kadar uzaklaşmaya çalışsa da zihninden silemediği, her anında karşısına çıkan birini konu alan şarkı, adını aldığı güçlü metaforla dikkat çekiyor.

‘Hacamat’ın dünya prömiyeri yapıldı

İranlı yönetmen Nader Saeivar’ın yeni uzun metrajlı filmi ‘Hacamat’, dünya prömiyerini 60. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde yaptı.

Yapımcılığını Jafar Panahi, Said Nur Akkuş ve Murat Şeker’in üstlendiği ‘Hacamat’ın oyuncu kadrosunda ise Kida Khodr Ramadan, Moritz Bleibtreu, Aziz Çapkurt, Nastassia Kinski, Nicolette Krebitz ve Jael Cem İlhan yer alıyor. Yönetmen Nader Saeivar, Jafar Panahi ile her gün telefonda konuştuğunu fakat bu mutluluğu Karlovy Vary’de paylaşamayacaklarını belirtti. Panahi, Tahran’da ev hapsinde olduğu için Çekya’daki film festivaline katılamadı.

Filmde, dindar bir ailenin üyesi olan Kerem hakkında ortaya çıkan bir sır ve ağabey Murad’ın bu durumu örtbas etme mücadelesi anlatılır.