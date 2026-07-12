Kanal D’nin yeni sezonda ekrana gelecek dizilerinden ‘Haysiyet’in okuma provası yapıldı. Oyuncular, set öncesi düzenlenen buluşmada ilk kez karakterlerine bürünmenin heyecanını yaşadı.

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği Süreç Film imzalı ‘Haysiyet’in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Dizinin kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Burak Çelik, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet yer alıyor. Yakın zamanda sete çıkmaya hazırlanan ‘Haysiyet’, emekçi bir ailenin onur mücadelesini, zengin ve güçlü bir ailenin dünyasıyla karşı karşıya getirecek. Hikâye, farklı yaşamların içinden gelen Mehmet (Doğukan Güngör) ile Simay’ın (Merih Öztürk) yollarının kesişmesiyle başlayacak.

Senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Cem Akyoldaş’ın kaleme aldığı dizide; aşk, haysiyet ve sınıf çatışmaları etkileyici bir anlatımla izleyiciyle buluşacak.

Sibel Can ve Eypio’dan ‘Kıyamam’ düeti

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can ile rap müziğin sevilen ismi Eypio, 8 yıl önce yayınladıkları ‘Diken mi Gül mü’ düetiyle yakaladıkları başarının ardından yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu.

İkilinin merakla beklenen yeni düeti ‘Kıyamam’, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı. Sözleri ve müziği Eypio’ya ait olan ‘Kıyamam’ın düzenlemesini Umut Timur yapmış. Esere Melih Kundakçıoğlu’nun yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Duygusal hikâyesini modern altyapısıyla buluşturan şarkı, Sibel Can’ın güçlü yorumu ile Eypio’nun kendine özgü tarzını etkileyici bir uyum içinde bir araya getirmiş.

Şarkı, arabesk duygusallığı ile rap anlatımını birleştirerek aşkın insanı aynı anda hem yıpratıp hem de kendine bağlayabilen yönünü işliyor.

‘Avanak Kurye’nin hazırlıkları başladı

Türk Sineması’na kahkaha ve aksiyonu bir arada sunmaya hazırlanan ‘Avanak Kurye’ adlı sinema filminin çekim hazırlıkları başladı.

‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran, başarılı taklit performanslarıyla milyonları güldüren Hakan Çankaya’nın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde olacağı filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Kubilay Akar yapacak. Uzun süredir titizlikle hazırlıkları sürdürülen proje; güçlü oyuncu kadrosu, yüksek prodüksiyon kalitesi ve eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekiyor. Çekimlerinin yaz sonunda Antalya ve Alanya’nın birbirinden eşsiz doğal ve tarihi mekânlarında başlaması planlanan film; saf, doğal ve iyi niyetli bir kuryenin kendisini beklenmedik olayların içinde bulmasını konu alıyor.

‘Avanak Kurye’ filminin 2027 yılının ilk aylarında vizyona girmesi planlanıyor.