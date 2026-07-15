ABD’de demokrasinin nasıl uygulandığına dair önemli bir olay yaşandı.

ABD’nin Güney Carolina Valisi Henry McMaster, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere kız kardeşi Darline Graham Nordone'u atadı!

Cumhuriyetçi Vali McMaster, düzenlediği basın toplantısında, yasalar gereği eyaleti temsil edecek ismi belirleme yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre kız kardeş Nordone’un atama kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı “Lindsey'e harika bir saygı duruşu olacağı” yönündeki tavsiye paylaşımının ardından geldi.

Trump, son telefon görüşmelerinde Graham'ın "Save America Act" (Amerika'yı Kurtar Yasası) tasarısını güçlü şekilde desteklediğini ve bu konuyu da ele aldıklarını bildirdi.

Başkan Trump ayrıca, Graham’ın anısını onurlandırmak amacıyla ülke genelindeki bayrakların cumartesi akşamına kadar yarıya indirildiği bilgisini paylaştı.

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ABD, şeklen de olsa demokrasiyle yönetilen ülkelere kötü örnek oluyor. Meselâ Türkiye’de siyasi iktidar, ABD örneğine dayanarak ve Anayasa değişikliği yaparak benzer uygulamalara gidebilir!

Ana muhalefetin genel başkanının kim olacağına siyasallaşmış yargı karar verdiğine göre...

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Gagauzya için

Ankara ne yapıyor?

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Moldova Anayasa Mahkemesi, Gagauzeli Özerk Bölgesi’nin kendi “Merkez Seçim Komisyonu” aracılığı ile seçim düzenlemesine imkân tanıyan bazı yasal hükümlerinin her ne hikmetse 32 yıl sonra Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi.

Karar kapsamında, 23 Aralık 1994 tarihli ve 344 sayılı “Gagavuzya’nın Özel Hukuki Statüsü Hakkında Kanun” içerisinde yer alan seçimlerin yapılması, komisyonların oluşturulması ile ilgili bazı maddeler iptal edilmiş oldu. Karara göre, Gagauzya’nın elindeki seçimlerle ilgili tüm yetkiler merkezi hükümete, Moldova’ya devredilmiş oldu.

Moldova’nın aldığı bu karar, her ne kadar Gagauzya’nın özerk statüsünü tamamen ortadan kaldırmıyorsa da Gagauzya’nın özerklik hakkını ve Gagauz Türklerinin milli kültürel kimliğini tehdit ediyor.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz’e göre “Aslında bu kararın en önemli nedeni, bir yıldır seçim kararı almayan Moskova ve Telaviv bağlantılı mevcut Gagauzya yönetimidir. Bugünkü Gagauzya yönetiminde, Rusya ve İsrail yanlısı Şor Partisi’nin bölgede etkisini artırması ve Rusya yanlısı politika izliyor olması, Moldova yönetimini böyle bir karar almaya mecbur bıraktı.

Meşruiyeti tartışmalı olan Gagauzeli Başkanı Evghenia Gutul, Gagauzya’nın Kırım gibi Rusya’nın egemenliğine girmesini desteklerken, Kişinev yönetimindeki Moldova Cumhuriyeti ise Moldova’nın Romanya ile birleşmesini istiyor.”

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Peki Ankara bu işe ne diyor?

İsmail Cengiz, bu konuda da şu bilgileri veriyor:

“Ankara, İsrail ve Rusya yanlısı Gutul’a meşruiyet kazandırmamak için Gagauzya ile ilişkilerini dondurmuş durumdaydı.

T.C. Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel gayret ve emekleri ve Türkiye’nin desteği ile elde edilen ‘özerklik statüsü’nün daha başka ifade ile Gagauz halkının garantörü olan Türkiye’nin acil şekilde devreye girerek, tüm diplomasi yollarını çalıştırmak suretiyle bir duruş sergilemesi milli bir gerekliliktir.

‘Ankara’, Atilla’nın emaneti Gagauz halkının sahipsiz olmadığını hem Moldova yönetimine hem de İsrail ve Rusya destekli olduğu iddia edilen mevcut Evghenia Gutul’un başkanlığındaki Gagauzya yönetimine her bakımdan hissettirmelidir.”

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Cinayet işleyen

İsrail askerine sicil affı

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da yaralı halde yerde yatan Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i başından vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria'nın sabıka kaydının silinmesi için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a resmen başvurduğunu açıkladı.

Katz, Azaria'nın mahkumiyetinin orduya katılan gençlerin motivasyonunu kötü etkilediğini ileri sürerek, “Üstün hizmet madalyalı bir askerin, operasyonel görevi sırasında işlediği bir suçtan dolayı on yıl sonra bile bu kadar ağır bir bedel ödemeye devam etmesi kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Askeri mahkeme Azaria'yı “kasıtsız adam öldürmekten” suçlu bularak 18 ay hapse mahkûm etmişti, cezası eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot tarafından 14 aya düşürülen Azaria, 9 ay hapis yattıktan sonra 2018 yılının mayıs ayında serbest bırakılmıştı.

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Azaria’nın sabıka kaydı silinecek ki orduya yeni katılan İsrail askerleri, suçsuz Filistinlileri yüksek bir motivasyonla tereddüt etmeden öldürebilsin.

Bu da İsrail adaleti.