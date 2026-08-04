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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00’de 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00’de ise 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

ORTALAMA FİYAT 3 BİN 200 LİRANIN ÜZERİNDE

Gün öncesi piyasada elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 219 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 242 lira 87 kuruş olarak hesaplandı.

İŞLEM HACMİ ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 2,7 artarak 2 milyar 205 milyon 649 bin 247 liraya yükseldi.

BUGÜNÜN FİYATLARI DA YÜKSEK SEYRETTİ

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 404 lira 99 kuruş, en düşük fiyatı ise 1470 lira 40 kuruş olarak kayıtlara geçti.