Petrol ve doğal gazda tarihi atılım: Kerkük anlaşmasıyla enerjide yeni dönem

"ŞU ANDA BU 750 BİN VARİLİ MEVCUT HATLARIMIZDAN TAŞIYABİLİRİZ VE BUNU MİKTARINI DA ARTIRABİLİRİZ"

Irak'ta enerji alanında Kerkük-Ceyhan boru hattı dışında üzerinde çalışılan birçok projenin olduğunu da kaydeden Bayraktar, bunlardan birinin de Silopi-Habur-Basra güzergahında olduğunu ve inşa edilmesi halinde Irak petrolünün Ceyhan üzerinden hem Türkiye'deki rafinerilere hem de dünya piyasalarına ulaştırılmasını hedeflediğini söyledi. Körfez ülkelerinde yaşanan çatışmaların da Hürmüz Boğazı'nda petrol taşımacılığını olumsuz etkilediğini ve riskli kıldığını kaydeden Bayraktar, "Hürmüz bize şunu söyledi; mutlaka alternatif güzergahlara, alternatif rotalara ihtiyacı var dünyanın. Yani bütün petrolünüzü siz, Irak için söylüyorum ve Körfez'deki birçok ülke için söylüyorum, işte Hürmüz'den geçerek dünya piyasalarına götürürseniz orada olabilecek şu anda bir çatışma ortamı var, yarın Allah korusun bir kaza olabilir, başka bir şey olabilir; dolayısıyla alternatif ve çeşitlendirme çok önem arz ediyor.