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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar yüksek seyrini korurken, işlem hacminde düşüş yaşandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 700 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Piyasada işlem hacmi:

7 milyon 947 bin 700 lira olarak gerçekleşti

Önceki gün bu rakam 8 milyon 580 bin 368 lira seviyesindeydi

Bu veriler, piyasada işlem hacminin gerilemeye devam ettiğini ortaya koydu.

TİCARET MİKTARI SINIRLI KALDI

Spot piyasada:

Gaz ticaret miktarı 449 bin metreküp olarak kaydedildi

Dengeleme fiyatları belli oldu

Piyasa katılımcıları için:

Dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 585 lira 93 kuruş

Satış fiyatı ise 16 bin 815 lira 85 kuruş olarak açıklandı

Arz ve giriş verileri

Türkiye’ye dün:

121 MİLYON 533 BİN 576 METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ OLDU

Piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı ise 121 milyon 611 bin 368 metreküp olarak kayıtlara geçti

Açıklanan veriler, doğal gaz piyasasında fiyatların yüksek seyrettiğini ancak işlem hacmi ve ticaret miktarında sınırlı hareketlilik yaşandığını gösterdi.