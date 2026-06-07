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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada işlem hacmi 11 milyon 169 bin 850 liraya yükseldi. Bu rakam, önceki gün 4 milyon 422 bin 456 lira seviyesinde bulunuyordu.

Dün spot piyasada gaz ticaret miktarı 650 bin metreküp olarak kayıtlara geçerken, dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 43 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 325 lira 16 kuruş oldu.

Öte yandan Türkiye’ye dün toplam 99 milyon 164 bin 542 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 99 milyon 186 bin 697 metreküp olarak gerçekleşti.