Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni gelişme: Ünlü ekonomist 'Büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi

Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni gelişme: Ünlü ekonomist 'Büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına kilitlendi. Mayıs enflasyon verisinin ardından, 5 aylık kesinleşen oran netleşirken, ünlü ekonomist Ata Özkaya'dan 'Büyük bir sürpriz gelmezse' ifadeleriyle kritik bir haziran tahmini ve maaş zammı hesaplaması geldi.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
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Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni gelişme: Ünlü ekonomist 'Büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verisi (yüzde 1,71), memur ve emekli maaş zammı hesaplamalarında dengeleri değiştirdi.

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Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni gelişme: Ünlü ekonomist 'Büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi - Resim: 2

5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri için yüzde 12,40'lık zam oranı kesinleşirken, gözler Temmuz başında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonuna çevrildi.

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Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni gelişme: Ünlü ekonomist 'Büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi - Resim: 3

Konuyu Habertürk canlı yayınında değerlendiren Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Özkaya, milyonların merakla beklediği zam oranına dair net rakamlar verdi.

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Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni gelişme: Ünlü ekonomist 'Büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi - Resim: 4

"ÇARŞI PAZARDAKİ ENFLASYON TÜİK VERİSİNDEN DAHA YÜKSEK"

Açıklanan yüzde 1,71'lik Mayıs ayı enflasyonunun piyasa beklentilerine (yüzde 1,6) paralel olduğunu belirten Prof. Dr. Ata Özkaya, ancak hanehalkının hissettiği enflasyonun çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Özkaya, bu farkın sebebini şu sözlerle açıkladı:

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Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni gelişme: Ünlü ekonomist 'Büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi - Resim: 5

"TÜİK'in ölçüm sepeti, ortalama bir hanehalkının bütçe harcamalarını yüzde 100 oranında örtmüyor. Örneğin yıl başında konut harcamalarının sepetteki ağırlığı yüzde 25 düşürüldü...

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Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni gelişme: Ünlü ekonomist 'Büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi - Resim: 6

Bu ağırlıklar vatandaşın gerçek harcamalarını tam temsil etmediği için açıklanan rakam piyasaya yakın olsa da hanehalkı için çarşıda, pazarda durum çok daha yüksek."

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Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni gelişme: Ünlü ekonomist 'Büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi - Resim: 7

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLMAZSA ZAM ORANI BELLİ"

5 aylık verilere göre netleşen yüzde 12,40'lık zammın Haziran verisiyle birlikte yükseleceğini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini ve memurların alacağı nihai zam oranını şu rakamlarla paylaştı:

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Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni gelişme: Ünlü ekonomist 'Büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi - Resim: 8

"Haziran ayında TÜİK'ten ortalama yüzde 1,4 ila 1,5 civarında bir enflasyon verisi geleceğini tahmin ediyorum. Bu varsayımla hareket ettiğimizde, 6 aylık kümülatif veri yüzde 13,8’lere doğru çıkacaktır...

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Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni gelişme: Ünlü ekonomist 'Büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi - Resim: 9

Büyük bir enflasyon sürprizi gelmezse, Temmuz ayındaki memur zammı yüzde 13,5 ile yüzde 13,8 arasında bir yerde gerçekleşir."

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Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni gelişme: Ünlü ekonomist 'Büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi - Resim: 10

Haziran ayı enflasyon verilerinin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve memur emeklisinin net kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu kesinlik kazanmış olacak.

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Kaynak: Diğer
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