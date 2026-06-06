Sanayi çarklarının ve günlük tüketimin en dinamik göstergelerinden biri olan elektrik borsasında hafta sonu sakinliği ve sert hacim düşüşleri etkili oluyor. EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme AŞ) tarafından paylaşılan resmi rakamlar, piyasa katılımcılarının yarınki işlemler için verdikleri fiyat tekliflerini ve ağırlıklı ortalamaları netleştirdi.

İŞLEM HACMİNDE YÜZDE 70,4’LÜK TARİHİ DÜŞÜŞ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, hafta sonu talebinin azalması ve üretim-tüketim dengesindeki değişimlerin etkisiyle adeta çakıldı. Bir önceki güne kıyasla %70,4 oranında sert bir azalış kaydeden toplam işlem hacmi, 219 milyon 697 bin 175 lira seviyesine kadar geriledi. Bu durum, piyasadaki nakit trafiğinin geçici olarak yavaşladığını gösterdi.

YARIN BAZI SAATLERDE ELEKTRİK BEDAVA: FİYAT SIFIR LİRA!

Gün öncesi piyasada yarın için (pazar günü) şekillenen saatlik fiyatlar, elektrik üretim modelindeki değişimleri ve talep düşüşünü en çıplak haliyle ortaya koydu:

En Yüksek Saat: Yarın akşam saatlerinde tüketimin zirve yaptığı 20.00'de bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 700 lira oldu.

En Düşük Saat: Tüketimin azaldığı, güneş ve rüzgar enerjisi arzının tavan yaptığı 07.00 ile 16.00 saatleri arasında fiyat tam anlamıyla 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Bugünün Zirvesi: Karşılaştırma yapıldığında, spot piyasada megavatsaat fiyatı bugün en yüksek 4 bin 052 lira 58 kuruşu görürken, en düşük 97 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçmişti.

ORTALAMA FİYATLAR GERİLEDİ

Piyasadaki sıfır liralık saatlerin yoğunluğu, genel ortalamaları da aşağıya çekti. Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 388 lira 13 kuruş olurken, piyasadaki toplam işlem yoğunluğunu yansıtan ağırlıklı ortalama fiyat ise 443 lira 47 kuruş olarak hesaplandı.