Yurt genelindeki milyonlarca hobi bahçesini yakından ilgilendiren yasa teklifi TBMM komisyonunda görüşülecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hazırlanan yeni modelle, tarım arazilerindeki kaçak yapılar yıkılacak ve uymayanlara yüksek cezalar verilecek.
Hobi bahçeleri için kritik viraj: Gözler Meclis görüşmelerinde
Tarım alanlarının bütünlüğünü muhafaza etmek ve vatandaşların yeşil alan taleplerine yasal bir zemin oluşturmak amacıyla uzun süredir üzerinde çalışılan yeni hobi bahçesi sistemi netleşti. Yıkım olacak mı? Uygulanacak cezaların oranı ne kadar? İşte detaylar...Derleyen: Züleyha Öncü
Tarım alanlarının bütünlüğünü muhafaza etmek ve vatandaşların yeşil alan taleplerine yasal bir zemin oluşturmak amacıyla yeni bir hobi bahçesi sistemi kuruluyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tarım topraklarının korunması ile halkın doğaya yönelimini dengede tutacak bir mevzuatın yakın zamanda yürürlüğe gireceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlıklarla ortaklaşa yürütülen bu yasal çalışma, hobi bahçesi adı altında işletilen alanları bütünüyle denetim altına almayı hedefliyor.
GIDA GÜVENLİĞİ VE DOĞAL YAŞAM TALEBİ DENGELENECEK
Now Haber'de yer alan habere göre, çalışmanın mevcut aşaması ve vatandaşların olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi adına planlanan süreçlere açıklık getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gıda güvenliğinin ertelenemez bir konu olduğunu belirtti. Vatandaşların taleplerini yakından takip ettiklerini ve tarım arazilerinin mevcut durumunun farkında olduklarını dile getiren Bakan Kurum şu şekilde konuştu: "Gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her tarım alanında, her isteyen istediği gibi bir iş yapamamalı. Bir taraftan da vatandaşımızın bilhassa pandemi sonrasında gelen bir talebi var. Yani toprağa basabilmek, toprakta iş yapabilmek, çoluğuyla çocuğuyla orada vakit geçirebilmek. Bir kanun, bir düzenleme çerçevesinde bu ihtiyacı gidermeliyiz." Tarım alanlarının hoyratça kullanımına geçit verilmeyeceğini vurgulayan Kurum, hem tarım alanlarının korunacağını hem de vatandaşların mevzuat sınırları içinde destekleneceğini belirtti.
7 MİLYON HOBİ BAHÇESİNDE 2 MİLYON EV BULUNUYOR
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından hazırlanan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonunda görüşülecek.
Konunun arka planını ve sahadaki yansımalarını gösteren verilere göre, Türkiye genelinde 7 milyon hobi bahçesi yer alıyor ve bu alanların 2 milyonunda müstakil evler bulunuyor.
Mecliste söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, bu yapıların elektrik altyapısının elektrik şirketleri ve hükümet kanalıyla sağlandığını belirterek mevcut yıkım kararlarına sert tepki gösterdi.
1.000 CİVARINDA KOOPERATİF RANTA DÖNÜŞTÜ
Hobi bahçelerinin tarım arazilerini parçalayarak ticari kazanç kapısı haline getirilmesine yönelik eleştiriler de yasal düzenlemenin temel gerekçelerinden birini oluşturuyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sadece Ankara genelinde 1.000 civarında kooperatifin bulunduğuna dikkat çekerek şu açıklamada bulundu: "Sadece Ankara'da 1.000 civarında kooperatif var. Bunlar tarım arazilerini bölüyor, 'hobi bahçesi' adıyla ranta dönüştürüyor. Buna izin vermeyeceğiz." Hükümet kanadından gelen bu kararlı duruşa karşılık muhalefet partileri, altyapı hizmetleri resmi kurumlarca verilirken neden zamanında önlem alınmadığını sorguluyor.
Hazırlanan kanun teklifinde kuralları ihlal eden kişilere 7,5 milyon TL'ye kadar ulaşan idari para cezalarının kesilmesi öngörülüyor.
ALTYAPISI DEVLET ELİYLE SAĞLANAN YERLERİN YIKILACAK OLMASI TEPKİ TOPLUYOR
Yıkım ve yüksek para cezası kararları, hobi bahçesi sahipleri arasında büyük bir endişe ve mağduriyet tartışmasına yol açtı.
Bahçe sahipleri; evlerine elektrik, su, doğalgaz ve internet gibi temel hizmetlerin resmi dağıtım firmaları ile kamu kurumları aracılığıyla bağlandığını belirterek, "Zamanında keşke bunu yapsalardı da biz de bu şekilde masraf yapmasaydık" diyerek sitem etti.
Hafta sonları toprağa dokunmak, yaz aylarında ise sürekli konaklamak amacıyla buraları satın aldıklarını söyleyen vatandaşlar, hünnap, incir ve nar yetiştirdikleri emeklerinin heba edilmemesini talep ediyor.
Daha önceki denetimlerde iki adet konteyneri kaldırılan bir vatandaşa 5 bin TL para cezası uygulanırken, yapı belgesi olan komşularına ise 75'er bin TL ceza kesildiği saha çalışmalarına yansıdı.