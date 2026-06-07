Hobi bahçeleri için kritik viraj: Gözler Meclis görüşmelerinde

GIDA GÜVENLİĞİ VE DOĞAL YAŞAM TALEBİ DENGELENECEK

Now Haber'de yer alan habere göre, çalışmanın mevcut aşaması ve vatandaşların olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi adına planlanan süreçlere açıklık getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gıda güvenliğinin ertelenemez bir konu olduğunu belirtti. Vatandaşların taleplerini yakından takip ettiklerini ve tarım arazilerinin mevcut durumunun farkında olduklarını dile getiren Bakan Kurum şu şekilde konuştu: "Gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her tarım alanında, her isteyen istediği gibi bir iş yapamamalı. Bir taraftan da vatandaşımızın bilhassa pandemi sonrasında gelen bir talebi var. Yani toprağa basabilmek, toprakta iş yapabilmek, çoluğuyla çocuğuyla orada vakit geçirebilmek. Bir kanun, bir düzenleme çerçevesinde bu ihtiyacı gidermeliyiz." Tarım alanlarının hoyratça kullanımına geçit verilmeyeceğini vurgulayan Kurum, hem tarım alanlarının korunacağını hem de vatandaşların mevzuat sınırları içinde destekleneceğini belirtti.