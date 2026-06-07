AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, yeni anayasanın referandumla kabul edilmesini hedeflediklerini açıklaması, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Hayati Yazıcı, yeni anayasa tartışmaları ile ilgili "TBMM'de yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda, AK Parti olarak hazır bir şekilde anayasa yapım sürecine başlayacağız. Bu konuda hazırlıklarımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz" sözleri gündemdeki yerini korurken, bu açıklamaya en dikkat çeken yorum ve teklif, eski AK Parti Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar’dan geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Tayyar, hem referandum risklerine dikkat çekti hem de gündeme bomba gibi düşecek bir "erken yerel seçim" önerisinde bulundu.

"MESELA, 2026 KASIM ÜZERİNDE BİRAZ KAFA YORULSA FENA OLMAYABİLİR"

Şamil Tayyar, Hayati Yazıcı’nın "yeni anayasa için referandum" açıklamalarına ilişkin mevcut ekonomik şartlarda referandumun iktidar için risk taşıdığını belirterek, anayasa değişikliğiyle birlikte yerel seçimlerin erkene alınmasını önerdi ve "Mesela, 2026 Kasım üzerinde biraz kafa yorulsa fena olmayabilir" dedi. Tayyar "Asıl meramım şu: El değmişken yeni anayasayla yerel seçimleri erkene alma önerisi de değerlendirilse nasıl olur? Daha önce de ifade etmiştim. Mesela, 2026 Kasım üzerinde biraz kafa yorulsa fena olmayabilir. 2027 bahar da düşünülebilir." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLER VE SABİT GELİRLİLER REFERANDUMU HESAPLAŞMAYA DÖNÜŞTÜREBİLİR"

Mevcut ekonomik tablonun referandum süreçlerini etkileyebileceğini söyleyen Şamil Tayyar, dar gelirli vatandaşların anayasa içeriğinden ziyade ekonomik durumu sandığa yansıtabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Kuşkusuz içeriğini bilmeden yorum yapmak gerçekçi olmaz ama mevcut ekonomik şartlarda yapılacak bir referandum riskli olabilir. Özellikle emekliler, dar ve sabit gelirliler değişikliklerle ilgilenmeden doğrudan bu referandumu siyasi hesaplaşmaya dönüştürebilir. İktidar, referandum düşündüğüne göre bu hesabı yapacaktır."

"ÜLKENİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ VEKİLLERLE YÖNETİLİYOR"

Erken yerel seçim talebinin gerekçelerini de sıralayan Şamil Tayyar, belediyelerdeki mevcut yönetim boşluklarına ve kayyum kararlarına dikkat çekerek, bunun siyaset için yeni bir milat olabileceğini ifade etti ve "Kayyım, görevden alma, istifa ve ölüm yoluyla çok sayıda belediyede başkanlık makamları boşaldı, ülkenin önemli bölümü vekillerle yönetiliyor. Bir taraftan ‘arınma’ retoriği siyasetin merkezine yerleşti. Erken seçim, yerel yönetimlerde yeni bir başlangıç olabilir. Küçük bir öneri." ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'ın Ankara kulislerinde geniş yankı uyandıran erken seçim ve referandum çıkışına, AK Parti yönetiminden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu.

Şamil Tayyar'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle;

"AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hayati Yazıcı, yeni anayasanın referandumla kabulünü sağlamak istediklerini söyledi. Kuşkusuz içeriğini bilmeden yorum yapmak gerçekçi olmaz ama mevcut ekonomik şartlarda yapılacak bir referandum riskli olabilir. Özellikle emekliler, dar ve sabit gelirliler değişikliklerle ilgilenmeden doğrudan bu referandumu siyasi hesaplaşmaya dönüştürebilir. İktidar, referandum düşündüğüne göre bu hesabı yapacaktır.

Asıl meramım şu: El değmişken yeni anayasayla yerel seçimleri erkene alma önerisi de değerlendirilse nasıl olur? Daha önce de ifade etmiştim. Mesela, 2026 Kasım üzerinde biraz kafa yorulsa fena olmayabilir. 2027 bahar da düşünülebilir. Kayyım, görevden alma, istifa ve ölüm yoluyla çok sayıda belediyede başkanlık makamları boşaldı, ülkenin önemli bölümü vekillerle yönetiliyor. Bir taraftan ‘arınma’ retoriği siyasetin merkezine yerleşti. Erken seçim, yerel yönetimlerde yeni bir başlangıç olabilir. Küçük bir öneri."