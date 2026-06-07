İç ve dış piyasalarda nefeslerin tutulduğu altın fiyatlarında hareketlilik pazar gününde de hız kesmeden devam ediyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Haziran 2026)
ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından küresel finans elitlerinin "silkeleme" operasyonlarıyla sarsılan ons altın, haftayı kapatırken iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL? İşte güncel altın verileri..Derleyen: Züleyha Öncü
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
7 Haziran Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
Gram Altın Bugün Ne Kadar?
Gram altın satış fiyatı: 6.409,162 TL
Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.648,00 TL
Yarım Altın Bugün Ne Kadar?
Yarım altın satış fiyatı: 21.289,00 TL
Tam Altın Cumhuriyet Altını Bugün Ne kadar?
Tam altın satış fiyatı: 42.300,71 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.474,00 TL
ONS Altın Bugün Ne Kadar?
Gremse altın satış fiyatı: 106.076,17 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.329,50 dolar
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.