Küresel enerji krizlerinin ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde, Türkiye kendi iç piyasasındaki gaz ticaretini dengede tutmayı sürdürüyor. EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme AŞ) tarafından paylaşılan dünkü spot doğalgaz piyasası raporu, enerji sektöründeki aktörlerin pozisyonlarını ve piyasanın nakit hacmini net bir şekilde ortaya koydu.

İŞLEM HACMİNDE BÜYÜK SIÇRAMA

Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi, aktörlerin artan talebiyle birlikte yukarı yönlü güçlü bir ivme kazandı. Bir önceki gün 3 milyon 250 bin 800 lira olarak gerçekleşen toplam işlem hacmi, dün büyük bir sıçrama yaşayarak 4 milyon 422 bin 456 liraya yükseldi. Bu hacim artışı, piyasadaki ticaret iştahının ve likidite derinliğinin sürdüğünü gösterdi.

REFERANS FİYAT 17 BİN 208 LİRA OLDU

Dün spot piyasada gerçekleşen işlemlerde fiyat dengesi de kuruldu. Verilere göre, 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17 bin 208 lira olarak belirlendi. Bu fiyat üzerinden gerçekleşen toplam net gaz ticaret miktarı ise 257 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

ŞEBEKEYE GÜNLÜK 106 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA GAZ GİRDİ

Enerji arz güvenliğinin en net göstergesi olan boru hatları ve LNG terminallerinden yapılan girişlerde ise istikrarlı tablo korundu. Türkiye'ye dün tam 106 milyon 765 bin 799 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Giriş yapılan bu gazın neredeyse tamamı eritilerek iç pazara sunuldu; piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 106 milyon 765 bin 835 metreküp olarak resmi kayıtlardaki yerini aldı.