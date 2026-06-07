Nihat Kahveci 2 milli futbolcuyu eleştirdi: Etkisiz kaldılar

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

“İki golde de Arda var. İlk atılan Barış’ın golünde… İkinci golde de asist yaptı demeyeceğim çünkü o bir pas ama Yunus sağ ayağıyla bir kontrol etti, füze çıkardı, inanılmaz güzel gol attı. Maçın bence en güzel anı o. Onun dışında Zeki’nin ön tarafa, özellikle ikinci yarıdaki çıkışlarını beğendim. Rakibe de pozisyonlar verdik. Ofsayttan bir gol attılar, ofsayt sayılmadı ama şu var ki rakip bize çok rahat geldi. Bugün bizim oyuncular sanki oranın iklimine, saha şartlarına halen adapte olamamışlar. Sakin, durgun bir görüntü vardı. Bir ağırlık vardı üzerlerinde.”