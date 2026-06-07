A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Miami’de Venezuela ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Milli Takım 2-1’lik skorla kazandı.
Nihat Kahveci 2 milli futbolcuyu eleştirdi: Etkisiz kaldılar
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 yendi. Karşılaşma sonrası Nihat Kahveci de değerlendirmelerde bulunurken 2 milli futbolcu için 'etkisiz kaldılar' eleştirisinde bulundu. İşte detaylar...Baran Yalçın
Venezuela, 13. dakikada Mendoza’nın ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 öne geçti. Milliler, 44. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan A Milli Takım, 54. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası dışından attığı sert şutla 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ay-Yıldızlılar sahadan galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi. İşte öne çıkan değerlendirmeler...
'ÇOK ÜRETEMEDİK'
“Bir Kosova maçı oynadık play-off’ta gol yemedik. Kuzey Makedonya’dan gol yemedik. Bugün çok güzel bir gol yedik Mendoza’dan. Dakika 7’de inanılmaz güzel bir gol attı. O topu iki tane de Uğurcan olsa çıkaramazdı. Geri dönüp bu maçı da kazanmak ve moralli bir şekilde yola devam etmek önemli oldu. Oyuna baktığımızda çok üretemedik. Duran toplardan etkili olmaya çalıştık.”
ARDA GÜLER'E ÖVGÜ
“İki golde de Arda var. İlk atılan Barış’ın golünde… İkinci golde de asist yaptı demeyeceğim çünkü o bir pas ama Yunus sağ ayağıyla bir kontrol etti, füze çıkardı, inanılmaz güzel gol attı. Maçın bence en güzel anı o. Onun dışında Zeki’nin ön tarafa, özellikle ikinci yarıdaki çıkışlarını beğendim. Rakibe de pozisyonlar verdik. Ofsayttan bir gol attılar, ofsayt sayılmadı ama şu var ki rakip bize çok rahat geldi. Bugün bizim oyuncular sanki oranın iklimine, saha şartlarına halen adapte olamamışlar. Sakin, durgun bir görüntü vardı. Bir ağırlık vardı üzerlerinde.”
“Belki bu hafta yapılan antrenmanlarda Montella’nın yüklemeleri de olmuş olabilir fiziksel olarak. Şu dönemde sanki tekrar bir sezon başı hazırlığı gibi.”
'BU MAÇTA ÇOK İYİ OYNADI DİYECEĞİM BİRİ YOK'
“Geriye düşüp maçı bırakmamak, iki gol atıp kazanmak güzeldi. Bireysel anlamda kim iyi oynadı dersen, bu maçta çok iyi oynadı diyeceğim biri yok. Yunus’un şık golü var, bir de pozisyonu var atamadı. Oyuna girip beklenileni sundu, etkili oldu.”
BARIŞ ALPER VE İRFAN CAN DEĞERLENDİRMESİ: ETKİSİZ KALDILAR
“Ön taraf; İrfan Can Kahveci olsun, Barış olsun etkisiz olduğu için o da bugün pozisyona giremedi. İlk yarıda Barış Alper’in denediği şutlar vardı. Bir hazırlık maçı için yenilmeden bitirmek güzel ama bu futbolla grup maçını oynayalım, gruptan çıkamayız.”