Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken; Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde yerel sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
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Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, yurdun belirli bölgelerinde sağanak yağış geçişleri görülecek.

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Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 2

MGM'nin son değerlendirmelerine göre; bugün özellikle iç ve doğu kesimler ile Trakya'nın bir bölümünde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağış beklenen noktalar şu şekilde:

Marmara: Edirne ve Kırklareli çevreleri

Akdeniz ve Ege: Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Isparta ve Afyonkarahisar çevreleri

Karadeniz: Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri

Doğu Anadolu: Muş ve Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzey kesimleri

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Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 3

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik yaşanması öngörülmüyor. Rüzgarın yurdun genelinde kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, an itibarıyla yurt geneli için herhangi bir olağanüstü meteorolojik uyarı yayımlamadı. Vatandaşların, yerel sağanak geçişlerinin yaşanacağı bölgelerde hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.

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Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 5

Bölgelere göre hava durumu bugün şu şekilde olacak;

MARMARA
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az çok bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az çok bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 6

EGE
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az çok bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az çok bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az çok bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 7

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 8

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 9

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

9 12
Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

10 12
Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 11

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 12
Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Kaynak: Haber Merkezi
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