Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

MGM'nin son değerlendirmelerine göre; bugün özellikle iç ve doğu kesimler ile Trakya'nın bir bölümünde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağış beklenen noktalar şu şekilde:

Marmara: Edirne ve Kırklareli çevreleri

Akdeniz ve Ege: Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Isparta ve Afyonkarahisar çevreleri

Karadeniz: Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri

Doğu Anadolu: Muş ve Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzey kesimleri