Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, yurdun belirli bölgelerinde sağanak yağış geçişleri görülecek.
Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken; Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde yerel sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
MGM'nin son değerlendirmelerine göre; bugün özellikle iç ve doğu kesimler ile Trakya'nın bir bölümünde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağış beklenen noktalar şu şekilde:
Marmara: Edirne ve Kırklareli çevreleri
Akdeniz ve Ege: Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Isparta ve Afyonkarahisar çevreleri
Karadeniz: Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri
Doğu Anadolu: Muş ve Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzey kesimleri
Yurt genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik yaşanması öngörülmüyor. Rüzgarın yurdun genelinde kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, an itibarıyla yurt geneli için herhangi bir olağanüstü meteorolojik uyarı yayımlamadı. Vatandaşların, yerel sağanak geçişlerinin yaşanacağı bölgelerde hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu bugün şu şekilde olacak;
MARMARA
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az çok bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az çok bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az çok bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu