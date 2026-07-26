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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün oluşan fiyat ve işlem hacmi verileri açıklandı.

Buna göre, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 263 lira 19 kuruş olarak kayıtlara geçti.

İŞLEM HACMİ 10 MİLYON LİRAYI AŞTI

Spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen işlem hacmi 10 milyon 288 bin 860 lira oldu.

Önceki gün ise piyasadaki işlem hacmi 6 milyon 347 bin 14 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasada dün gerçekleşen doğal gaz ticaret miktarı ise 596 bin metreküp olarak belirlendi.

DENGELEME GAZI FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 126 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 400 lira 3 kuruş olarak hesaplandı.

TÜRKİYE’YE 93,6 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Doğal gaz arz verileri de belli oldu. Türkiye’ye dün 93 milyon 625 bin 28 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşirken, piyasaya sunulan doğal gaz miktarı 93 milyon 584 bin 270 metreküp olarak kaydedildi.