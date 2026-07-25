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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, spot doğal gaz piyasasındaki işlem hacmi önceki güne kıyasla gerileme gösterdi. Önceki gün 9 milyon 26 bin 485 lira olarak açıklanan işlem hacmi, dün 6 milyon 347 bin 14 lira seviyesinde gerçekleşti.

1000 METREKÜP GAZIN REFERANS FİYATI 17 BİNİ AŞTI

Spot doğal gaz piyasasında gerçekleşen işlemlerde fiyat ve miktar dengesi şu şekilde oluştu:

1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 341 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Piyasada dün gerçekleşen toplam gaz ticaret miktarı ise 366 bin metreküp kayıtlara geçti.

DENGELEME GAZI FİYATLARI NETLEŞTİ

Piyasa katılımcılarının sistem dengesizliklerini gidermek adına kullandığı dengeleme gazı tarifeleri de EPİAŞ tarafından ilan edildi. Buna göre:

Dengeleme Gazı Alış Fiyatı: 18 bin 208 lira 65 kuruş

Dengeleme Gazı Satış Fiyatı: 16 bin 474 lira 49 kuruş

TÜRKİYE'YE 101,3 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA GAZ GİRDİ

Giriş noktalarından sisteme basılan doğal gaz ile piyasaya sunulan miktar arasındaki tam denge dikkat çekti.

Dün itibarıyla Türkiye'ye giren toplam doğal gaz miktarı 101 milyon 390 bin 469 metreküp olarak gerçekleşirken, aynı süreçte piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 101 milyon 387 bin 102 metreküp olarak kayıtlara girdi.