Konya Ovası’nda kırmızı turpun yeni sezon hasadı başladı.
Tarlada hasat başladı: Az su istiyor, kilosu 20 liradan satılıyor
Konya Ovası’nda yeni sezon hasadı başladı. Yaklaşık 45-50 günde yetişen ve diğer bazı ürünlere göre daha az su isteyen o ürünün kilogramı 20 liradan alıcı buluyor.Kaynak: İHA
Birçok ürüne göre daha az su isteyen erkenci turplar, yaklaşık 45-50 günde yetişiyor. Kadın işçiler tarafından tarladan tek tek çıkarılan ürünün kilogramı yaklaşık 20 liradan alıcı buluyor.
Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Konya Ovası’nda tarımsal üretimde ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ederken, su tüketimi daha düşük ve kısa sürede hasat edilebilen sebzelere yönelim de her geçen yıl artıyor.
Tarlalarda yoğun bir mesai başlarken, kadınlar tarafından özenle topraktan çıkarılan turplar temizlenerek kasalara dolduruluyor.
Hasat edilen ürünler, Türkiye’nin farklı illerindeki tüketicilere ulaştırılmak üzere hazırlanıyor.
Turp üreticisi Şükrü Pullu, yeni sezonun ilk hasadına başladıklarını belirterek üretimin yoğun emek istediğini anlattı.
Pullu, tarlanın hazırlanmasından ekime, bakımdan hasada kadar tüm sürecin büyük bir özveri gerektirdiğini söyleyerek, "Kullandığımız erkenci tohumlar yaklaşık 50 günde yetişiyor. Şu anda erkenci çeşitlerin hasadına başladık. Mahsullerimizin durumu ve kalitesi güzel, istediğimiz verimi alıyoruz" diye konuştu.
Yaklaşık 250-300 dönüm alanda turp ekimi yaptıklarını aktaran Pullu, hasadın 3-4 ay boyunca devam edeceğini, kış aylarında don olaylarının başlamasıyla sezonun sona ereceğini ifade etti.
Konya Ovası’nda artan kuraklığın çiftçilerin ürün tercihlerini de etkilediğine dikkat çeken Pullu, geçmişte mısır, buğday, arpa ve pancar gibi ürünlere ağırlık verdiklerini söyledi.
Sebze üretimine yönelmelerindeki en önemli nedenlerden birinin su tüketimi olduğunu belirten Pullu, turpun bazı tarım ürünlerine kıyasla daha az su tükettiğini ve kısa sürede hasat edilebildiğini ifade etti.
Pullu, “Turp, diğer bazı tarım ürünlerine göre daha az su tüketiyor ve yaklaşık 45 gün gibi kısa bir sürede yetişerek hasat edilebiliyor. Bu nedenle bizim açımızdan avantajlı bir ürün” şeklinde konuştu.
Yeni sezonun ilk ürünlerinde fiyatların üreticiyi memnun ettiğini ancak sıcak havaların satışları olumsuz etkilediğini belirten Pullu, turpun kilogramının şu anda yaklaşık 20 liradan satıldığını söyledi.
Turpun daha çok kış aylarında tüketildiğini ifade eden Pullu, havaların serinlemesi ve okulların açılmasıyla birlikte talebin artmasını beklediklerini kaydetti.
Ürünlerin ağırlıklı olarak iç piyasaya gönderildiğini belirten Pullu, ihracat talebi geldiğinde yurt dışına da ürün gönderebildiklerini dile getirdi.
Turp üretiminde yüksek bir kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Pullu, günlük yaklaşık 50 ton ürün çıkarabilecek durumda olduklarını söyledi.
Ancak mevcut dönemde ihracatın olmaması nedeniyle ağırlıklı olarak iç piyasaya ürün gönderdiklerini belirten Pullu, iç piyasadaki talebin mevcut kapasitenin tamamını karşılamadığını ifade etti.
Çiftçiliğin gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir meslek olduğunu söyleyen Pullu, gençlere de üretimden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.
Pullu, "Çiftçilik her zaman güzel ve değerli bir meslek. Bize babamızdan kaldı. Yeni yetişen gençlerin bir kısmı çiftçiliği bırakmak istiyor ancak bırakmasınlar. Çünkü biz topraktan geldik, yine toprağa gideceğiz. Çiftçilik bizim bitmeyen ve tükenmeyen mesleğimiz. Toprak her zaman üretmeye devam ediyor" diye konuştu.