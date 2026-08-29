Tarlada hasat başladı: Az su istiyor, kilosu 20 liradan satılıyor

Sebze üretimine yönelmelerindeki en önemli nedenlerden birinin su tüketimi olduğunu belirten Pullu, turpun bazı tarım ürünlerine kıyasla daha az su tükettiğini ve kısa sürede hasat edilebildiğini ifade etti.

Pullu, “Turp, diğer bazı tarım ürünlerine göre daha az su tüketiyor ve yaklaşık 45 gün gibi kısa bir sürede yetişerek hasat edilebiliyor. Bu nedenle bizim açımızdan avantajlı bir ürün” şeklinde konuştu.