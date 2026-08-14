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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) haziran ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Rusya, Kazakistan ve Yunanistan oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 düşerek 265 bin 447 ton olarak gerçekleşti.

LPG İHRACATI DA GERİLEDİ

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince gerçekleştirilen LPG ihracatı da haziranda yıllık bazda yüzde 8,5 azalarak 40 bin 895 ton oldu.

Türkiye, bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Romanya, İngiltere, Bulgaristan, KKTC, İsviçre, Türkiye Serbest Bölge ve Lübnan olmak üzere 9 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

LPG ÜRETİMİ ARTTI

Türkiye'nin LPG üretimi ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,56 artarak 94 bin 305 ton olarak kayıtlara geçti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince haziranda gerçekleştirilen toplam LPG satışı ise 327 bin 493 ton oldu.

LPG SATIŞLARINDA OTOGAZ İLK SIRADA

Toplam LPG satışlarında otogaz yüzde 82,58'lik pazar payıyla ilk sırada yer aldı.

Otogazı yüzde 14,31 ile tüplü LPG, yüzde 3,11 ile dökme LPG takip etti.