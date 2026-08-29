Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi)

Mevcut finansal koşulların henüz yeterince sıkılaşmadığını vurgulayan ve şahin duruşunu sürdüren Warsh, yüzde 2'lik enflasyon hedefinin esnetilemez sabit bir ilke olduğunu belirtti. FED’in bu sert ve kararlı duruşu sonrası altın cephesinde yüzde 1,71’lik geri çekilme yaşandı.