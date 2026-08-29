Yeniçağ Gazetesi
29 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi)

FED Başkanı Warsh’ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki şahin açıklamaları sonrası altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Konuşma öncesinde 7.162 TL seviyesinde olan gram altın, yüzde 1,71’lik değer kaybıyla 6.906 TL’ye geriledi. İşte 29 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 1

Mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez Jackson Hole Sempozyumu'nda konuşan FED Başkanı Warsh'ın açıklamaları küresel piyasalarda kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı.

1 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 2

Mevcut finansal koşulların henüz yeterince sıkılaşmadığını vurgulayan ve şahin duruşunu sürdüren Warsh, yüzde 2'lik enflasyon hedefinin esnetilemez sabit bir ilke olduğunu belirtti. FED’in bu sert ve kararlı duruşu sonrası altın cephesinde yüzde 1,71’lik geri çekilme yaşandı.

2 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 3

GRAM ALTIN SAAT 17.00 SONRASI 6.906 LİRAYA GERİLEDİ

Piyasaların kilitlendiği saat 17.00'de FED Başkanı Warsh’ın açıklamalarının ekranlara düşmesiyle birlikte altın fiyatlarında hızlı bir değer kaybı kaydedildi.

3 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 4

ABD cephesinden gelen açıklama öncesinde saat 17.00 sıralarında 7.162,80 TL seviyesinde işlem gören gram altın, konuşmanın ardından gerileyerek 6.906,18 TL seviyesine düştü.

4 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 5

Aynı dakikalarda 10 yıllık ABD tahvil faizleri ise yüzde 4,662’den yüzde 4,684 seviyesine yükseldi. Dolar ve petrol piyasasında ise daha durağan bir seyir izlendi.

5 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 6

Peki gram altın çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları...

6 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 7

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 6.908,74 TL

7 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 8

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.269,00 TL

8 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 9

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 22.532,00 TL

9 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 10

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 46.066,77 TL

10 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 11

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.899,00 TL

11 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 12

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 115.520,19 TL

12 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 13

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.455,06 Dolar

13 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi) - Resim: 14

UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro