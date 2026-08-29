Mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez Jackson Hole Sempozyumu'nda konuşan FED Başkanı Warsh'ın açıklamaları küresel piyasalarda kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Ağustos Cumartesi)
FED Başkanı Warsh’ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki şahin açıklamaları sonrası altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Konuşma öncesinde 7.162 TL seviyesinde olan gram altın, yüzde 1,71’lik değer kaybıyla 6.906 TL’ye geriledi. İşte 29 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...Seçil Kılıç
Mevcut finansal koşulların henüz yeterince sıkılaşmadığını vurgulayan ve şahin duruşunu sürdüren Warsh, yüzde 2'lik enflasyon hedefinin esnetilemez sabit bir ilke olduğunu belirtti. FED’in bu sert ve kararlı duruşu sonrası altın cephesinde yüzde 1,71’lik geri çekilme yaşandı.
GRAM ALTIN SAAT 17.00 SONRASI 6.906 LİRAYA GERİLEDİ
Piyasaların kilitlendiği saat 17.00'de FED Başkanı Warsh’ın açıklamalarının ekranlara düşmesiyle birlikte altın fiyatlarında hızlı bir değer kaybı kaydedildi.
ABD cephesinden gelen açıklama öncesinde saat 17.00 sıralarında 7.162,80 TL seviyesinde işlem gören gram altın, konuşmanın ardından gerileyerek 6.906,18 TL seviyesine düştü.
Aynı dakikalarda 10 yıllık ABD tahvil faizleri ise yüzde 4,662’den yüzde 4,684 seviyesine yükseldi. Dolar ve petrol piyasasında ise daha durağan bir seyir izlendi.
Peki gram altın çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.908,74 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.269,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 22.532,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 46.066,77 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.899,00 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 115.520,19 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.455,06 Dolar
UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.