Türkiye genelinde elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması, şarj altyapısına olan talebi tarihi zirveye taşıdı.
Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı
Elektrikli araç şarj tüketimi temmuz ayında 89 bin 947 MWh seviyesine ulaşarak rekor kırdı. EPDK verilerine göre, hızlı şarj (DC) noktalarının tüketimdeki payı yüzde 85’e yaklaşırken, şarj işlemlerinin yüzde 65’i yeşil enerji belgeli istasyonlarda gerçekleştirildi.Kaynak: Haber Merkezi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, temmuz ayında şarj istasyonlarında toplam 89 bin 947 MWh elektrik kullanıldı.
Tüketim miktarı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 45 bin 605 MWh’ye kıyasla yüzde 97,2; bir önceki ay olan hazirandaki 72,5 bin MWh seviyesine göre ise yüzde 24 artış gösterdi.
Talebe bağlı olarak istasyonlarda yapılan işlem hacmi de yükseldi.
Ülke genelinde temmuzda gerçekleştirilen şarj işlemi sayısı, hazirandaki 2 milyon 713 bin 335 seviyesinden yüzde 22,7 artışla yaklaşık 3,33 milyona ulaştı.
Yapılan şarj hamlelerinin yüzde 65'i YEK-G sertifikalı yeşil şarj noktalarında tamamlandı.
Altyapı yatırımları kapsamında haziran sonunda 45 bin 97 olan toplam soket sayısı, temmuz sonunda yüzde 3,5 artarak 46 bin 665’e çıktı.
Şarj ağının dağılımı ve kapasite gelişimi şu şekilde gerçekleşti:
AC (Yavaş) Noktalar: Bir ayda yüzde 3 artarak 25 bin 434'ten 26 bin 204'e çıktı.
DC (Hızlı) Noktalar: Bir ayda yüzde 4,1 büyüyerek 19 bin 663'ten 20 bin 461'e ulaştı.
DC Kullanım Oranı: Toplam noktaların yüzde 44'ünü oluşturan DC istasyonlar, toplam elektrik tüketiminin yüzde 84,94'ünü sağladı.
İşlemlerin ise yüzde 79,08'i bu hızlı ünitelerde yapıldı.
2024 başında 12 bin 84 olan soket sayısı, 2025 başında 26 bin 462'ye, Temmuz 2026'da ise 46 bin 665'e yükseldi.
Şarj altyapısı 2,5 yılda 3,9 kat genişledi.
Elektrik kullanımında büyükşehirler başı çekti. Tüketimin yüzde 23'ünü tek başına karşılayan İstanbul ilk sırada yer alırken; İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi.
5 ildeki toplam tüketim 45 bin 311 MWh'ye ulaşarak ülke genelindeki kullanımın yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu.
Şarj ağı işletmecileri arasında soket sayısı bakımından 5 bin 519 adetle Zes lider oldu.
Zes'i 3 bin 868 soketle Trugo ve 2 bin 592 soketle Voltrun takip etti.
Devamındaki sıralama WAT (2.336), Eşarj (2.081), Zeplin (1.586), Otopriz (1.125), Astor (1.007), Oncharge (868) ve Beefull (836) şeklinde gerçekleşti.
Zes altyapısında 2 bin 958 AC ve 2 bin 561 DC; Trugo'da ise 702 AC ve 3 bin 166 DC soket yer aldı.
Elektrik tüketimi tarafında ise 20 bin 285 MWh kullanım ve yüzde 22,5 pay ile Trugo ilk sırada yer aldı.
Trugo'yu 15 bin 130 MWh (yüzde 16,8 pay) ile Zes, 6 bin 394 MWh ile Eşarj, 4 bin 301 MWh ile Tesla ve 4 bin 265 MWh ile WAT izledi.