Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı

Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı

Elektrikli araç şarj tüketimi temmuz ayında 89 bin 947 MWh seviyesine ulaşarak rekor kırdı. EPDK verilerine göre, hızlı şarj (DC) noktalarının tüketimdeki payı yüzde 85’e yaklaşırken, şarj işlemlerinin yüzde 65’i yeşil enerji belgeli istasyonlarda gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 1

Türkiye genelinde elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması, şarj altyapısına olan talebi tarihi zirveye taşıdı.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 2

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, temmuz ayında şarj istasyonlarında toplam 89 bin 947 MWh elektrik kullanıldı.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 3

Tüketim miktarı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 45 bin 605 MWh’ye kıyasla yüzde 97,2; bir önceki ay olan hazirandaki 72,5 bin MWh seviyesine göre ise yüzde 24 artış gösterdi.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 4

Talebe bağlı olarak istasyonlarda yapılan işlem hacmi de yükseldi.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 5

Ülke genelinde temmuzda gerçekleştirilen şarj işlemi sayısı, hazirandaki 2 milyon 713 bin 335 seviyesinden yüzde 22,7 artışla yaklaşık 3,33 milyona ulaştı.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 6

Yapılan şarj hamlelerinin yüzde 65'i YEK-G sertifikalı yeşil şarj noktalarında tamamlandı.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 7

Altyapı yatırımları kapsamında haziran sonunda 45 bin 97 olan toplam soket sayısı, temmuz sonunda yüzde 3,5 artarak 46 bin 665’e çıktı.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 8

Şarj ağının dağılımı ve kapasite gelişimi şu şekilde gerçekleşti:

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 9

AC (Yavaş) Noktalar: Bir ayda yüzde 3 artarak 25 bin 434'ten 26 bin 204'e çıktı.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 10

DC (Hızlı) Noktalar: Bir ayda yüzde 4,1 büyüyerek 19 bin 663'ten 20 bin 461'e ulaştı.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 11

DC Kullanım Oranı: Toplam noktaların yüzde 44'ünü oluşturan DC istasyonlar, toplam elektrik tüketiminin yüzde 84,94'ünü sağladı.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 12

İşlemlerin ise yüzde 79,08'i bu hızlı ünitelerde yapıldı.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 13

2024 başında 12 bin 84 olan soket sayısı, 2025 başında 26 bin 462'ye, Temmuz 2026'da ise 46 bin 665'e yükseldi.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 14

Şarj altyapısı 2,5 yılda 3,9 kat genişledi.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 15

Elektrik kullanımında büyükşehirler başı çekti. Tüketimin yüzde 23'ünü tek başına karşılayan İstanbul ilk sırada yer alırken; İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 16

5 ildeki toplam tüketim 45 bin 311 MWh'ye ulaşarak ülke genelindeki kullanımın yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 17

Şarj ağı işletmecileri arasında soket sayısı bakımından 5 bin 519 adetle Zes lider oldu.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 18

Zes'i 3 bin 868 soketle Trugo ve 2 bin 592 soketle Voltrun takip etti.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 19

Devamındaki sıralama WAT (2.336), Eşarj (2.081), Zeplin (1.586), Otopriz (1.125), Astor (1.007), Oncharge (868) ve Beefull (836) şeklinde gerçekleşti.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 20

Zes altyapısında 2 bin 958 AC ve 2 bin 561 DC; Trugo'da ise 702 AC ve 3 bin 166 DC soket yer aldı.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 21

Elektrik tüketimi tarafında ise 20 bin 285 MWh kullanım ve yüzde 22,5 pay ile Trugo ilk sırada yer aldı.

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Türk sürücüler sevdi: Elektrikli araçların şarj tüketimi yüzde 97 arttı - Resim: 22

Trugo'yu 15 bin 130 MWh (yüzde 16,8 pay) ile Zes, 6 bin 394 MWh ile Eşarj, 4 bin 301 MWh ile Tesla ve 4 bin 265 MWh ile WAT izledi.

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