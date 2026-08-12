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Kaynak: AA

Türkiye'nin kiraz ihracatında 2026 yılında dikkat çekici bir toparlanma yaşandı. 1 Ocak-10 Ağustos döneminde 68 bin 737 ton kiraz ihraç eden Türkiye, bu ihracattan 235 milyon dolar gelir elde etti.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı döneminde 6 bin 40 ton kiraz ihracatı karşılığında 47 milyon 728 bin dolar gelir sağlanmıştı.

Böylece 2026'nın aynı döneminde kiraz ihracat miktarı yaklaşık 11 kat, elde edilen döviz geliri ise 4 kat yükseldi.

GEÇEN YILKİ DONUN ARDINDAN GÜÇLÜ TOPARLANMA

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, Türkiye'nin kiraz üretiminde dünyada ilk sırada, ihracatta ise ilk 3-4 ülke arasında yer aldığını belirtti.

Balık, 2025 yılında çiçeklenme döneminde yaşanan don olayının kiraz üretimini olumsuz etkilediğini ve bunun ihracata da yansıdığını ifade etti.

2026 yılında ise ihracatta güçlü bir toparlanma sağlandığını belirten Balık, yılın geride kalan bölümünde 68 bin tonu aşan kiraz ihracatı karşılığında 235 milyon dolar döviz geliri elde edildiğini söyledi.

KİRAZIN İHRACAT PAZARI 52 ÜLKEYE ÇIKTI

Türkiye'nin kiraz ihracatında pazar çeşitliliği de arttı. 2025 yılında 34 ülkeye kiraz gönderilirken, 2026 yılında ihracat yapılan ülke sayısı 52'ye yükseldi.

Ülke bazında ihracatta Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya 74 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirilirken, Rusya Federasyonu'na 67,5 milyon dolar, Polonya'ya 29 milyon dolar ve Irak'a 26,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

HEDEF 2027'DE 250 MİLYON DOLAR

Kiraz ihracatındaki toparlanmanın gelecek yıl da sürdürülmesi hedefleniyor.

Cengiz Balık, iklim koşullarında olumsuzluk yaşanmaması halinde Türkiye'nin 2027 yılında kiraz ihracatında 250 milyon dolara ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

Türkiye'nin üretimdeki güçlü konumu, artan ihracat miktarı ve 52 ülkeye ulaşan pazar çeşitliliği, kirazın tarımsal ihracattaki önemini artırıyor.