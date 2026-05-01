Siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri olan erken seçim konusunda tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşma yaptığı mitinglerde iktidara erken seçim konusunda çağrılar yaparken AK Parti kanadı ise seçimlerin zamanında yapılacağını belirtti. Ancak kulislerde seçim konusunda farklı takvimler konuşuluyor.

Seçim tartışmaları devam ederken farklı anket şirketleri zaman zaman yayınladığı anketlerle seçmenin nabzını tutuyor. Anketlerde AK Parti’nin oyundaki düşüş dikkat çekerken başta CHP olmak üzere muhalefet kanadında da oyların belirli oranlarda arttığı görülüyor.

DİKKAT ÇEKEN ANKET İDDİASI

Gazeteci Barış Yarkadaş tv100 canlı yayınında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önüne 6 araştırma getirileceğini belirterek bu araştırmalarda CHP’nin oyunun yüzde 41 olacağını söyledi. Yarkadaş, “Dün bununla ilgili bir toplantı yapıldı. 6 firmayla fatura kesilmesi konusunda anlaşıldı” dedi.

Yarkadaş’ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

“Önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in dikkat etmesi gereken çok önemli bir şeyi var. Önümüzdeki günlerde kendisine 6 tane ayrı araştırma getirilecek. 6 ayrı araştırmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin %41 oy oranına ulaştığı yazılacak. Dün bununla ilgili bir toplantı yapıldı. 6 firmayla fatura kesilmesi konusunda anlaşıldı.”

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ise buna karşılık olarak “Kılıçdaroğlu'na da aynısını yaptılar "%60'la geliyorsun" diye” dedi.