29 Nisan 2026 Çarşamba
Oy oranlarında psikolojik eşik aşılamıyor: Yüzde 35'i bulan parti yok

Optimar’ın Mart 2026 araştırmasına göre anket sonuçları belli oldu. Kararsız seçmen oranı ise %29 seviyesinde ölçüldü. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Optimar Araştırma tarafından Türkiye genelinde 2000 katılımcıyla yapılan son kamuoyu araştırmasında seçmen eğilimleri ortaya konuldu.

Çalışma, İBBS2 düzeyinde 26 bölgede çoklu ağırlıklandırma yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırmada TÜİK ADNKS 18 yaş üstü nüfus verileri, cinsiyet, yaş, eğitim dağılımı ve 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları dikkate alındı.

Kararsızlar, oy kullanmayacağını belirtenler ve cevap vermeyenlerin dağıtılmasının ardından oluşan Mart 2026 oy oranları şöyle sıralandı:

Vatan Partisi: %0,9

Büyük Birlik Partisi: %1,2

Anahtar Parti: %1,4

Yeniden Refah Partisi: %1,6

Diğer: %2,3

Zafer Partisi: %3,1

İYİ Parti: %8,0

MHP: %8,5

DEM Parti: %9,6

CHP: %29,2

AK Parti: %34,1

Araştırmada öne çıkan bulgulara göre AK Parti %34,1 ile birinci sırada yer alırken, CHP %29,2 ile ikinci sırada bulunuyor. İki parti arasındaki fark 4,9 puan olarak ölçüldü.

Kararsız, oy kullanmayacağını belirten ve cevap vermeyen seçmenlerin toplam oranı ise %29,0 seviyesinde tespit edildi. Araştırma ayrıca seçmen geçişleri, parti sadakati ve demografik farklılıkların seçim davranışında belirleyici olduğunu ortaya koydu.

