Insider One adlı şirketin üst düzey yöneticilerinden Merve Nazlıoğlu’nun çalışma koşullarına ilişkin sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Açıklamaların ardından DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası da konuya ilişkin değerlendirmede bulunarak beyaz yakalı çalışanlara çağrı yaptı.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde gündeme gelen videoda dile getirilen çalışma koşullarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen, Insider One isimli şirketin üst düzey yöneticisine ait videoda; günlük 18 saat, haftanın 7 günü çalışma, ücret ve yan hak beklentisinin olmaması, sağlık sigortası talep edilmemesi gibi koşulların dile getirildiğini gördük. Bu açıklamaya yönelik tepkileri ve 'beyaz yaka' olarak adlandırılan emekçilerin maruz bırakıldığı sömürü düzeninin en çıplak haliyle açığa çıkışını dikkatle izliyoruz”

Açıklamada ayrıca, iş hukukunun çeşitli söylemlerle ihlal edildiği vurgulanarak örgütlenmenin önemine dikkat çekildi:

“Buna itiraz eden çalışanların ise işverenlere şikâyet edilerek işlerinden uzaklaştırılmaya çalışılması, patronlar arası dayanışmanın ne denli güçlü olduğunu bir kez daha göstermektedir. 'Ütopya' olarak anılan bu işyerinde emeği sömürülen çalışanları ve tüm beyaz yakalı emekçileri sendikalı olmaya, haklarını aramaktan çekinmemeye ve bu mücadelede birlikte durmanın gücüne inanmaya davet ediyoruz”

Öte yandan tartışmaların merkezinde yer alan Merve Nazlıoğlu’nun açıklamaları da kamuoyunda eleştirilmişti. Nazlıoğlu’nun sözleri şöyle:

“Burası bir şirket değil. Burası bir ‘ütopya.’ Bunu tüm mülakatlarda söylüyorum. Buraya primler, sağlık sigortası için geliyorsan hiç konuşmayalım. Burada bir hayal ve hayale adanmış hayatlar var. ‘Sen bu savaşa hazır mısın, bundan zevk alacak mısın’ diye soruyorum mülakatlarda. Evlenirmişçesine seçtiğim insanlar bunlar. Günde 18 saat harcadığım insanlarla aynı ateşi paylaşıyor olmam çok önemli.”