Kastamonu’da meydana gelen trafik kazası, acı bir kayıpla sonuçlandı. Çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönen motosiklet sürücüsü kadın, geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti.

Kaza, 27 Nisan sabah saatlerinde Saraçlar Mahallesi İhsangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 37 ACA 089 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Sema Hoşlan’a, sürücüsü henüz belirlenemeyen 37 ADM 841 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Hoşlan, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 38 yaşındaki, 3 çocuk annesi kadın, 4 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.