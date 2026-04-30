Fatih Altaylı 'Görünenden kötü mü?' başlıklı yazısında iktidarın, muhalefetin ara seçim talebinden kaçmasını 'Anlamak mümkün değil' diyerek eleştirdi.

Altaylı'nın yazısından ilgili kısım şöyle:

GÖRÜNENDEN KÖTÜ MÜ?

İktidarın ve iktidarın küçük ortağının “erken seçime hayır” demesinin arkasındaki mantığı elbette ki anlıyoruz.

AK Parti tarihinin en zayıf dönemini yaşıyor. Oyları 25 yıllık geçmişinde hiç düşmediği kadar aşağıda yüzde 30 civarında. O da iyimser tahminlerle. Ekonomi programı henüz beklenen ya da istenen sonucu da vermediği için AK Parti oyları dipte. MHP tarafı ise “Kürt açılımı” ile büyük bir siyasi risk aldı ve açılım henüz bir sonuç vermedi. Bu da MHP’nin oylarını aşağı çekiyor. MHP daha önce de oy kayıpları yaşadı ama orada iktidar olma derdi olmayan CHP seçmeninden destek gelmişti, bugün bu desteği verecek kimse de yok. Sonuç olarak iktidar koalisyonu en zayıf ve en kırılgan döneminde ve 2002’de DSP-MHP-ANAP koalisyonunun yaptığı hatayı tekrarlayıp, en zayıf olduğu anda erken seçime gidecek kadar “enayi” değiller.

Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman şansına güvenerek “Seçime kadar lehimize bir gelişme olur” diyerek bekleme siyaseti izlediğini de biliyoruz. Genelde de lehine bir gelişme oldu hep.

Bu yüzden de erken seçim çağrılarına kulak asmıyor olmaları çok normal, tersini kimse beklemiyor.

Ancak erken seçimden “kaçmanın” akılcı bir gerekçesi olsa da “ara seçimden” niye kaçtıklarını anlamak mümkün değil.

Çünkü ara seçimde 8 milletvekilliğinin 8’ini de kaybetseler bile Meclis dengesinde bir değişiklik olmuyor.

Üstelik de AK Parti’nin ve ortağının eğer iktidara yakın anket şirketlerinin iddia ettiği oranlarda bir oyu var ise bu 8 vekilliğin tamamını kaybetmeleri de mümkün değil. Hatta tam aksine MHP bazı bölgelerde aday bile göstermeyerek AK Parti’nin daha fazla vekil çıkarmasını da sağlayabilir. TBMM çatısı altında aradıkları anayasa değiştirebilecek çoğunluğa biraz daha yaklaşmaları mümkün olabilir.

Buna rağmen ara seçime yanaşmıyorlarsa, büyük ihtimalle anketlerde bizim göremediğimiz ya da bizim gördüğümüzden daha kötü bir tablo ile karşı karşıya olduklarını düşünebiliriz.

Öyle olmasa ara seçimden gibi iyi bir test, iyi bir denemeden kim niye korkup kaçsın