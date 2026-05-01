Sosyal medya kullanımı ve doğum izinlerine ilişkin önemli değişiklikler içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte hem çalışma hayatında hem de çocukların korunmasına yönelik alanlarda yeni kurallar hayata geçirildi.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKTI, BABALIK İZNİ ARTTI

Yasayla birlikte kadın çalışanların doğum izni süresi artırıldı. Daha önce doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta olan ücretli izin süresi 24 haftaya çıkarıldı. Ayrıca eşlerin doğum yapması halinde verilen babalık izni de 5 günden 10 güne yükseltildi. Koruyucu aile olanlara ise çocuğun tesliminden sonra 10 gün izin hakkı tanındı.

SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI VE YENİ KURALLAR

Sosyal medya kullanımına yönelik dikkat çeken bir adım da düzenlemede yer aldı. Buna göre 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak. Platformlar yaş doğrulama sistemleri kurmakla yükümlü olacak, 15 yaş üstü çocuklar için ise ayrıştırılmış hizmetler sağlanacak.

Çocukların bulunduğu okul, kreş, yurt ve benzeri alanlarda çalışacak kişiler için de yeni şartlar getirildi. Cinsel istismar, uyuşturucu ve benzeri suçlardan hüküm giyenlerin bu alanlarda çalışması yasaklandı. Ayrıca çalışanların düzenli olarak adli sicil belgesi sunması zorunlu hale getirildi.

Düzenleme kapsamında sosyal destek ödemelerinde de üst sınır belirlendi. Destekler, en yüksek devlet memuru maaşını aşamayacak şekilde yeniden düzenlenirken, ödemelerin süresi ve kapsamı da netleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, değişikliklerin aile yapısını güçlendirmeyi ve çocukların güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.