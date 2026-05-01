UEFA Konferans Ligi’nde tarihi bir başarı yakalayarak Shakhtar Donetsk’i yarı finale taşıyan Arda Turan, Premier Lig ekibi Crystal Palace karşısında önemli bir sınav verdi.

TÜRK FUTBOLSEVERLER YALNIZ BIRAKMADI

Arda Turan’ı Türk futbolseverler de bu zorlu mücadelede tribünde yerlerini alarak yalnız bırakmadı.

MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

Polonya’nın Krakow kentinde bulunan Henryka Reymana Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşma adeta golle başladı.

Crystal Palace henüz 22. saniyede Ismaila Sarr’ın golüyle 1-0 öne geçerek yarı final maçında momentumu arkasına aldı.

SHAKHTAR ERKEN GOLÜN ŞOKUNU KOLAY ATLATAMADI

Shakhtar uzun bir süre bu golün şokunu üzerinden atamasa da ilk yarının ortalarına doğru maçta dengeyi kurdu ve beraberlik golü için baskısını artırdı. Ancak Ukrayna ekibi istediği pozisyonları bulamadı ve ilk yarı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

BU KEZ ARDA TURAN'IN ÖĞRENCİLERİ SOYUNMA ODASINDAN GOLLE DÖNDÜ

Soyunma odasından bu kez hızlı dönen taraf Arda Turan’ın öğrencileri oldu. 47’inci dakikada Ocheretko skora eşitliği getiren golü kaydederek Shakhtar Donetsk’i yeniden maça ortak etti.

KAMADA CRYSTAL PALACE'I YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ

Shakhtar erken gelen golle moral bulsa da Daichi Kamada’yı tutamadı ve 58’inci dakikada Crystal Palace bir kez daha öne geçerek skor avantajını yakaladı.

SON BÖLÜMDE SHAKHTAR OYNADI, PALACE CEZALANDIRDI

Arda Turan’ın üst üste yaptığı hamleler sonrası Shakhtar tamamen maçın hakimi haline gelerek Crystal Palace’ı sahasına hapsetti.

Yüzde 70’lere varan topla oynama oranı yakalayan Ukrayna ekibi üst üste girdiği pozisyonlarla Palace kalesini ablukaya aldı.

Ancak sonucu belirleyen gol, Crystal Palace’ın hızlı hücumda Jörgen Strand Larsen ile Shakhtar’ı cezalandırmasıyla 84’te geldi.

Böylelikle Crystal Palace sahadan 3-1 galip ayrılarak evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.

ARDA TURAN LONDRA'DA MUCİZELERE ALIŞKIN

Shakhtar Donetsk evinde final umutlarını zora soksa da akıllara Arda Turan’ın Londra’da Atletico Madrid’i Şampiyonlar Ligi finaline taşıdığı mucizevi Chelsea maçı geldi.

Arda Turan’ın golüyle Atletico Madrid Chelsea deplasmanında büyük bir başarıya imza atarak 40 yıl sonra Devler Ligi'nde finale yükselmişti.

Arda Turan’ın bir başka Londra temsilcisi Crystal Palace karşısında benzer bir başarıyı Selhurst Park’ta bu kez teknik direktörlük koltuğunda gerçekleştirmesi bekleniyor.