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Kaynak: İHA

Aydın’ın Didim ilçesinde İngiltere’ye ihraç edilecek 1 tır balık için ön sağlık sertifikaları hazırlandı.

İlçede son yıllarda ihracatta öne çıkan taze ve dondurulmuş balık üretimi kapsamında, bu yıl avlanan ve yetiştirilen balıkların yurt dışına gönderilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda levrek ve çipura balıkları, ihracat öncesi gerekli kontrollerden geçirilerek paketlendi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından balıklar için ön sağlık sertifikaları düzenlendi. Sertifikaların hazırlanmasıyla birlikte ürünler ihracata hazır hale getirildi.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN ARDINDAN YOLA ÇIKACAK

Yetkililerden alınan bilgiye göre, paketlenen levrek ve çipura balıkları gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından İngiltere’ye gönderilecek.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İngiltere’ye ihracat için ilçe müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından gerekli kontroller yapılarak levrek ve çipura balığı ön sağlık sertifikaları hazırlanarak ihracatı yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Bölgeden yapılan balık ihracatının, hem yerel üretime hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.