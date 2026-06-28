Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları

Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları

Dolaşımdaki Bitcoin'lerin yaklaşık yüzde 20'sinin kayıp ya da erişilemez cüzdanlarda bulunduğu tahmin ediliyor. Yanlışlıkla çöpe atılan bir hard disk ve şifresi unutulan USB bellek, kripto dünyasının en pahalı hataları arasında gösteriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları - Resim: 1

Kripto para dünyasında özgürlüğün bedeli bazen geri dönüşü olmayan hatalar olabiliyor. Bankacılık sisteminde unutulan bir şifre çoğu zaman yeniden oluşturulabilirken, Bitcoin'de özel anahtarın kaybolması milyarlarca dolarlık servetin sonsuza kadar erişilemez hale gelmesine yol açabiliyor.

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Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları - Resim: 2

Uzmanlara göre dolaşımdaki Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 20'si, kayıp ya da erişilemez cüzdanlarda kilitli durumda bulunuyor. Bu da milyonlarca Bitcoin'in teknik olarak varlığını sürdürmesine rağmen bir daha kullanılamayacağı anlamına geliyor.

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Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları - Resim: 3

Çöpe atılan hard disk, kaybolan servet

Kripto dünyasının en bilinen hikâyelerinden biri Galler'de yaşayan bilgisayar mühendisi James Howells'a ait.

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Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları - Resim: 4

Howells, 2009 yılında henüz Bitcoin'in neredeyse hiçbir değeri yokken yaklaşık 8 bin Bitcoin üretti. Ancak yıllar sonra cüzdan anahtarlarının bulunduğu hard disk, ev temizliği sırasında yanlışlıkla çöpe atıldı.

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Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları - Resim: 5

Hard diskin Newport'taki çöplükte bulunduğu tahmin edilen bölgeyi yıllardır aramak isteyen Howells, yapay zekâ destekli tarama sistemlerinden özel kazı ekiplerine kadar birçok proje hazırladı. Hatta bulunması halinde servetin yüzde 10'unu bölge halkına bağışlamayı teklif etti.

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Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları - Resim: 6

Ancak belediye çevre ve güvenlik gerekçesiyle tüm talepleri reddetti. Açılan dava da sonuçsuz kalırken, çöplüğün güneş enerjisi sahasına dönüştürülmesiyle birlikte servetin sonsuza kadar toprağın altında kalacağı değerlendiriliyor.

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Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları - Resim: 7

Geriye yalnızca iki şifre denemesi kaldı
Bir diğer dikkat çeken hikâye ise yazılımcı Stefan Thomas'ın yaşadığı olay oldu.

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Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları - Resim: 8

Thomas, 2011 yılında hazırladığı bir Bitcoin videosu karşılığında 7 bin 2 Bitcoin kazandı. Kripto varlıklarını yüksek güvenlikli IronKey USB bellekte saklayan Thomas, yıllar içinde şifresini unuttu.

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Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları - Resim: 9

Cihazın güvenlik sistemi nedeniyle yanlış girilen her şifre hakkı kritik önem taşıyor. Sekiz kez başarısız giriş yapan Thomas'ın bugün yalnızca iki deneme hakkı bulunuyor.

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Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları - Resim: 10

Yıllar sonra bazı siber güvenlik uzmanları cihazın kırılabileceğini açıklasa da Thomas henüz servetine ulaşabilmiş değil.

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Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları - Resim: 11

Her beş Bitcoin'den biri kayıp olabilir
Blokzincir analiz şirketi Chainalysis'in uzun süredir referans gösterilen tahminlerine göre dolaşımdaki Bitcoin'lerin yaklaşık yüzde 20'si kayıp ya da erişilemez durumda bulunuyor.

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Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları - Resim: 12

Uzmanlar, özel anahtarların tek bir cihazda tutulmaması, fiziksel yedekler oluşturulması ve kurtarma ifadelerinin güvenli noktalarda saklanması gerektiğini vurguluyor.

James Howells ve Stefan Thomas'ın hikâyeleri ise kripto para dünyasının en önemli gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor: Bitcoin'de en büyük risk çoğu zaman piyasa değil, insan hatası oluyor.

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