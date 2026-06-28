Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları

Uzmanlara göre dolaşımdaki Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 20'si, kayıp ya da erişilemez cüzdanlarda kilitli durumda bulunuyor. Bu da milyonlarca Bitcoin'in teknik olarak varlığını sürdürmesine rağmen bir daha kullanılamayacağı anlamına geliyor.