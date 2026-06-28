Kripto para dünyasında özgürlüğün bedeli bazen geri dönüşü olmayan hatalar olabiliyor. Bankacılık sisteminde unutulan bir şifre çoğu zaman yeniden oluşturulabilirken, Bitcoin'de özel anahtarın kaybolması milyarlarca dolarlık servetin sonsuza kadar erişilemez hale gelmesine yol açabiliyor.
Milyar dolarlık servet çöpte kaldı: İşte Bitcoin'in en pahalı hataları
Dolaşımdaki Bitcoin'lerin yaklaşık yüzde 20'sinin kayıp ya da erişilemez cüzdanlarda bulunduğu tahmin ediliyor. Yanlışlıkla çöpe atılan bir hard disk ve şifresi unutulan USB bellek, kripto dünyasının en pahalı hataları arasında gösteriliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlara göre dolaşımdaki Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 20'si, kayıp ya da erişilemez cüzdanlarda kilitli durumda bulunuyor. Bu da milyonlarca Bitcoin'in teknik olarak varlığını sürdürmesine rağmen bir daha kullanılamayacağı anlamına geliyor.
Çöpe atılan hard disk, kaybolan servet
Kripto dünyasının en bilinen hikâyelerinden biri Galler'de yaşayan bilgisayar mühendisi James Howells'a ait.
Howells, 2009 yılında henüz Bitcoin'in neredeyse hiçbir değeri yokken yaklaşık 8 bin Bitcoin üretti. Ancak yıllar sonra cüzdan anahtarlarının bulunduğu hard disk, ev temizliği sırasında yanlışlıkla çöpe atıldı.
Hard diskin Newport'taki çöplükte bulunduğu tahmin edilen bölgeyi yıllardır aramak isteyen Howells, yapay zekâ destekli tarama sistemlerinden özel kazı ekiplerine kadar birçok proje hazırladı. Hatta bulunması halinde servetin yüzde 10'unu bölge halkına bağışlamayı teklif etti.
Ancak belediye çevre ve güvenlik gerekçesiyle tüm talepleri reddetti. Açılan dava da sonuçsuz kalırken, çöplüğün güneş enerjisi sahasına dönüştürülmesiyle birlikte servetin sonsuza kadar toprağın altında kalacağı değerlendiriliyor.
Geriye yalnızca iki şifre denemesi kaldı
Bir diğer dikkat çeken hikâye ise yazılımcı Stefan Thomas'ın yaşadığı olay oldu.
Thomas, 2011 yılında hazırladığı bir Bitcoin videosu karşılığında 7 bin 2 Bitcoin kazandı. Kripto varlıklarını yüksek güvenlikli IronKey USB bellekte saklayan Thomas, yıllar içinde şifresini unuttu.
Cihazın güvenlik sistemi nedeniyle yanlış girilen her şifre hakkı kritik önem taşıyor. Sekiz kez başarısız giriş yapan Thomas'ın bugün yalnızca iki deneme hakkı bulunuyor.
Yıllar sonra bazı siber güvenlik uzmanları cihazın kırılabileceğini açıklasa da Thomas henüz servetine ulaşabilmiş değil.
Her beş Bitcoin'den biri kayıp olabilir
Blokzincir analiz şirketi Chainalysis'in uzun süredir referans gösterilen tahminlerine göre dolaşımdaki Bitcoin'lerin yaklaşık yüzde 20'si kayıp ya da erişilemez durumda bulunuyor.
Uzmanlar, özel anahtarların tek bir cihazda tutulmaması, fiziksel yedekler oluşturulması ve kurtarma ifadelerinin güvenli noktalarda saklanması gerektiğini vurguluyor.
James Howells ve Stefan Thomas'ın hikâyeleri ise kripto para dünyasının en önemli gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor: Bitcoin'de en büyük risk çoğu zaman piyasa değil, insan hatası oluyor.