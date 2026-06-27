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Kaynak: İHA

Bartın’ın Amasra ilçesinde denizde avlanan su samuru sürüsü, balıkların peşinden kıyıya kadar yaklaştı. Kıyıda avlanan vatandaşlar da tuttukları balıklarla su samurlarını besledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, su samurlarının insanlardan kaçmaması dikkat çekti.