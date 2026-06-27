Bartın’ın Amasra ilçesinde denizde avlanan su samuru sürüsü, balıkların peşinden kıyıya kadar yaklaştı. Kıyıda avlanan vatandaşlar da tuttukları balıklarla su samurlarını besledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, su samurlarının insanlardan kaçmaması dikkat çekti.
Balıkçılar tuttukları balıkları su samurları ile paylaştı
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Amasra’da balık avlayan bir grup vatandaş, yakaladıkları balıkları nesli tehlike altındaki su samurlarıyla paylaştı.
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