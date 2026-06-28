Benzin motorin ve LPG’ye dev zam geliyor: Tarih verildi

Akaryakıt fiyatları; rafineri çıkış fiyatı, döviz kuru, petrol fiyatları, ÖTV, KDV, dağıtıcı ve bayi payı ile il bazlı nakliye maliyetlerine göre değişiyor.

Bu nedenle temmuz ayında pompaya yansıyacak nihai fiyatlar şehirden şehre ve dağıtıcıdan dağıtıcıya küçük farklılıklar gösterebilir.

Ancak mevcut beklenti, temmuz başında akaryakıtta “zam kararı” olmasa bile otomatik ÖTV güncellemesi nedeniyle benzin, motorin ve LPG tabelalarının yukarı yönlü değişeceği yönünde.