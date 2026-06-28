Akaryakıt fiyatlarında bugün için tabela değişikliği beklenmiyor. Fakat temmuz ayında devreye girecek otomatik ÖTV güncellemesi, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni yükseliş anlamına gelecek.
Benzin motorin ve LPG’ye dev zam geliyor: Tarih verildi
Akaryakıtta bugün için zam ya da indirim beklenmezken, temmuz ayında otomatik ÖTV artışı pompaya yansıyacak. 6 aylık Yİ-ÜFE oranına göre yapılacak güncelleme kapsamında benzinde litre başına 2,66 TL, motorinde 2,84 TL, LPG’de ise 1,22 TL artış bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıtta maktu ÖTV tutarları, her sene ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranına göre yeniden belirleniyor.
Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre, Temmuz 2026 için gerçekleştirilen hesaplamalara göre ÖTV kaynaklı artışın benzinde litre başına 2,66 TL, motorinde 2,84 TL, LPG’de ise 1,22 TL olması bekleniyor.
İSTANBUL’DA BENZİN 65 TL SINIRINA YAKLAŞACAK
Güncel pompa fiyatlarına göre İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 62,29 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen 2,66 TL’lik ÖTV artışının doğrudan yansıması halinde benzinin litresi yaklaşık 64,95 TL’ye çıkacak.
İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzinin litresi 62,11 TL. ÖTV yükselişi sonrası bu rakamın yaklaşık 64,77 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ankara’da 63,23 TL olan benzinin litresi yaklaşık 65,89 TL’ye, İzmir’de 63,50 TL olan benzinin litresi ise yaklaşık 66,16 TL’ye çıkabilir.
MOTORİN 67 TL’NİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR
Motorinde de temmuz ayıyla birlikte belirgin bir artış bekleniyor.
İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litresi güncel olarak 64,57 TL seviyesinde. Beklenen 2,84 TL’lik artışın ardından motorinin litresi yaklaşık 67,41 TL’ye yükselebilir.
İstanbul Anadolu Yakası’nda 64,39 TL olan motorin fiyatı yaklaşık 67,23 TL’ye çıkacak.
Ankara’da motorinin litresi 65,64 TL’den 68,48 TL’ye, İzmir’de ise 65,92 TL’den 68,76 TL’ye yaklaşabilir.
LPG’DE ARTIŞ 1,22 TL BEKLENİYOR
LPG’de beklenen ÖTV artışı litre başına 1,22 TL olarak hesaplanıyor.
İstanbul Avrupa Yakası’nda 31,99 TL olan LPG’nin litresi artış sonrası yaklaşık 33,21 TL’ye çıkabilir. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise 31,39 TL olan LPG fiyatı yaklaşık 32,61 TL’ye yükselebilir.
Ankara’da LPG’nin litresi 31,97 TL’den 33,19 TL’ye, İzmir’de ise 31,79 TL’den 33,01 TL’ye yaklaşacak.
BÜYÜKŞEHİRLERDE OLASI YENİ FİYATLAR
Beklenen ÖTV artışının doğrudan pompaya yansıması halinde olası fiyat tablosu şöyle olacak:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,29 TL → 64,95 TL
Motorin: 64,57 TL → 67,41 TL
LPG: 31,99 TL → 33,21 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,11 TL → 64,77 TL
Motorin: 64,39 TL → 67,23 TL
LPG: 31,39 TL → 32,61 TL
Ankara
Benzin: 63,23 TL → 65,89 TL
Motorin: 65,64 TL → 68,48 TL
LPG: 31,97 TL → 33,19 TL
İzmir
Benzin: 63,50 TL → 66,16 TL
Motorin: 65,92 TL → 68,76 TL
LPG: 31,79 TL → 33,01 TL
BİR DEPO MALİYETİ NE KADAR ARTACAK?
Beklenen artış, araç sahiplerinin depo maliyetine de doğrudan yansıyacak.
50 litrelik benzin deposunda ek maliyet yaklaşık 133 TL olacak. Aynı büyüklükteki motorin deposunda artış yaklaşık 142 TL’ye çıkacak.
LPG’de ise 40 litrelik bir dolumda ek maliyet yaklaşık 49 TL olacak.
Akaryakıt fiyatları; rafineri çıkış fiyatı, döviz kuru, petrol fiyatları, ÖTV, KDV, dağıtıcı ve bayi payı ile il bazlı nakliye maliyetlerine göre değişiyor.
Bu nedenle temmuz ayında pompaya yansıyacak nihai fiyatlar şehirden şehre ve dağıtıcıdan dağıtıcıya küçük farklılıklar gösterebilir.
Ancak mevcut beklenti, temmuz başında akaryakıtta “zam kararı” olmasa bile otomatik ÖTV güncellemesi nedeniyle benzin, motorin ve LPG tabelalarının yukarı yönlü değişeceği yönünde.