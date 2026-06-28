Zodyak’ın sırrı çözüldü: İşte en vicdanlı ve merhametli 4 burç

Empati kurma becerileri öylesine güçlüdür ki, karşılarındaki kişinin hislerini sadece anlamakla kalmaz, o acıyı adeta kendi bedenlerinde duyumsarlar. Çevrelerindeki olumsuz enerjiyi adeta bir sünger gibi emen Balıklar, zor durumdaki birine yardım etmek için kendi menfaatlerini, vakitlerini ve hatta sıhhatlerini bile feda edebilirler. Onların gösterdiği bu büyük merhamet hiçbir beklenti içermez; son derece katıksız ve karşılıksızdır.