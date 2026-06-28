Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Üç Türk bankası birleşiyor: Tarih belli oldu

Üç Türk bankası birleşiyor: Tarih belli oldu

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım bankalarının birleşeceğini duyurmuştu. Bankalara dair tarih ise belli oldu.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Üç Türk bankası birleşiyor: Tarih belli oldu - Resim: 1

2020 yılında Türkiye'nin en büyük sigorta şirketleri arasında konumlanan Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta birleşme kararı almıştı. Bu birleşmeden Türkiye Sigorta olarak tek bir şirket doğmuştu.

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Üç Türk bankası birleşiyor: Tarih belli oldu - Resim: 2

Bu sefer bu bankalar arasına yeni üç dev banka daha dahil oluyor. Türkiye’de üç dev banka resmen birleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta duyurmuştu.

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Üç Türk bankası birleşiyor: Tarih belli oldu - Resim: 3

Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım bankalarının birleşeceğini ve yeni bir isimle tek çatı altında hizmet vereceğini Erdoğan açıklamıştı.

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Üç Türk bankası birleşiyor: Tarih belli oldu - Resim: 4

Son yıllarda katılım bankacılığına yönelik artan ilginin pekiştirilmesi hedefiyle teşvik edilecek hamlenin tarihi ise ortaya çıkıyor.

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Üç Türk bankası birleşiyor: Tarih belli oldu - Resim: 5

Sözcü’nün bankacılık kulislerinden edindiği bilgiye göre bu birleşmenin tarihi 2026 yılının son çeyreğinde olacak.

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Üç Türk bankası birleşiyor: Tarih belli oldu - Resim: 6

Bu noktada bankaların fiilen tek bir çatı altında toplanacak.

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Üç Türk bankası birleşiyor: Tarih belli oldu - Resim: 7

Erdoğan, konuya ilişkin 5 Haziran'da şu ifadeleri kullanmıştı:

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Üç Türk bankası birleşiyor: Tarih belli oldu - Resim: 8

"Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor, zirveye teşrif eden kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, Albaraka Forum başta olmak üzere organizasyonun başarıyla icrasında payı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza tebrik ve şükranlarımı iletiyorum."

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Üç Türk bankası birleşiyor: Tarih belli oldu - Resim: 9
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