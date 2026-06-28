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Kaynak: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasının 2025 sonuçları açıklandı. Verilere göre Türkiye’nin toplam mal ve hizmet ihracatı 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, ilk 1000 firmanın ihracatı 182 milyar 171 milyon dolar oldu.

ZİRVEDE YİNE AYNI 3 ŞİRKET

2025 yılında en fazla ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları (THY) oldu. THY’yi 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv ve 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv izledi.

Listenin devamında TGS Dış Ticaret 3,2 milyar dolarla dördüncü, ARCA Savunma Sanayi 2,9 milyar dolarla beşinci, Kibar Dış Ticaret 2,8 milyar dolarla altıncı sırada yer aldı. Türkiye Petrol Rafinerileri 2,7 milyar dolarla yedinci, Pegasus 2,6 milyar dolarla sekizinci, Güneş Ekspres Havacılık 2,5 milyar dolarla dokuzuncu, Star Rafineri ise 2,3 milyar dolarla onuncu oldu.

Önceki yıla göre ilk 3 sıranın değişmemesi dikkat çekerken, ihracatını yüzde 392,1 artıran ARCA Savunma’nın 38’incilikten 5’inciliğe yükselmesi öne çıkan gelişmelerden biri oldu.

25 ŞİRKET 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Araştırmaya göre sadece iki şirket çift haneli milyar dolar ihracatına ulaşırken, toplam 25 şirketin 1 milyar doların üzerinde dış satım yaptığı belirlendi.

İlk 10 dışında Baykar, Arçelik, İGA Havalimanı İşletmesi, Ahlatcı Kuyumculuk, OYAK-Renault, Vestel, Mercedes-Benz Türk AŞ, Odeon Turizm, TAV Havalimanları, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ, Eti Maden İşletmeleri, BSH Ev Aletleri ve TUSAŞ gibi firmalar da 1 milyar dolar barajını geçti.

Öte yandan 23 şirket 500-999 milyon dolar, 263 firma 100-499 milyon dolar, 346 şirket 50-99 milyon dolar, 343 firma ise 33-49 milyon dolar aralığında ihracat gerçekleştirdi.

İSTANBUL AÇIK ARA ZİRVEDE

İlk 1000 ihracatçı arasında 434 firmanın merkezinin İstanbul’da bulunduğu görüldü. Böylece İstanbul, toplam listenin yüzde 43’ünden fazlasını oluşturdu.

İstanbul’u 87 firmayla İzmir, 60 firmayla Gaziantep, 58 firmayla Kocaeli, 57 firmayla Ankara ve 54 firmayla Bursa takip etti. Toplamda 49 ilden firma listeye girerken, 32 ilden ise hiçbir şirket listeye dahil olamadı.

SEKTÖRLERDE ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Araştırmaya göre 2025 yılında sektör bazında lider firmalar da netleşti. Çelik sektöründe Habaş, otomotivde Ford Otomotiv, savunma ve havacılıkta ARCA Savunma, hizmet sektöründe ise THY zirvede yer aldı.

Elektrik ve elektronikte Vestel, makine ve aksamlarında Arçelik, kimyevi maddelerde Türkiye Petrol Rafinerileri, mücevherde Ahlatcı Kuyumculuk, tekstilde Ak-Pa Tekstil, gıda ve tarım alanlarında ise farklı firmalar sektör lideri oldu.

REKOR İHRACATIN LOKOMOTİFİ BÜYÜK ŞİRKETLER

Türkiye’nin 2025 yılında ulaştığı rekor ihracatta, ilk 1000 firmanın önemli pay sahibi olduğu görülürken, özellikle büyük ölçekli şirketlerin dış ticaretteki belirleyici rolü bir kez daha ortaya çıktı.