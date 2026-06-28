SGK uzmanından çarpıcı tahmin: İktidarın ocak ayı emekli maaş zammı planını açıkladı

Ankara’dan edindiği kulis bilgilerini paylaşan Elmen, temmuz ayı için öngörülen oranları şu sözlerle aktardı:

"Şu anki verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18 civarında, memur için ise yüzde 15'e yakın bir enflasyon farkı oluşması bekleniyor."