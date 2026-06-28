Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan "Çalışma Hayatım" programında, milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren maaş artışlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
SGK uzmanından çarpıcı tahmin: İktidarın ocak ayı emekli maaş zammı planını açıkladı
Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen, temmuz ayında açıklanacak emekli ve memur zammı ile refah payı beklentilerine ilişkin Ankara kulislerindeki son gelişmeleri aktardı. Elmen, borsadaki gelişmeler nedeniyle ek zamların ocak ayına sarkabileceğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
3 Temmuz itibarıyla son 6 aylık enflasyon verilerinin netleşeceğini hatırlatan Elmen; SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanların maaşlarında kanundan doğan bir güncelleme yapılacağını ifade etti.
Ankara’dan edindiği kulis bilgilerini paylaşan Elmen, temmuz ayı için öngörülen oranları şu sözlerle aktardı:
"Şu anki verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18 civarında, memur için ise yüzde 15'e yakın bir enflasyon farkı oluşması bekleniyor."
Daha önce temmuz ayı için refah payı veya oranların yukarı yönlü yuvarlanması gibi beklentilerinin olduğunu belirten Melis Elmen, ekonomi yönetiminin borsa gündemi nedeniyle strateji değiştirebileceğine dikkat çekti.
Ülke ekonomisini etkileyen borsa gelişmelerinin ardından acil bir toplantı yapıldığını ifade eden uzman, zararların minimize edilmesi için yürütülen çalışmaların bütçeyi etkilediğini vurguladı.
Bu durumun maaş artışlarına yansıması hakkında konuşan Elmen, normal şartlarda beklediği refah payı artışının temmuz yerine ocak dönemine kayabileceğini ve temmuz ayında sadece netleşen enflasyon farkının masada olacağını tahmin ettiğini belirtti.
Yapılacak artışın yasal bir hak olduğunun altını çizen Elmen, piyasadaki fiyat artışları ile resmi rakamlar arasındaki farka değindi.
Emekli maaşlarının yalnızca gerçekleşen resmi enflasyon oranında güncellendiğini söyleyen uzman; market fiyatları, kiralar ve faturalardaki reel artışların emeklileri zorlamaya devam ettiğini ifade etti.