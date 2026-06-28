100. Gazi Koşusu’nun kazananı belli oldu

REKOR ÖDÜL DAĞITILDI

Gazi Koşusu'na özel olarak ödül miktarları da artırıldı.

Yarışta birinciye 50 milyon lira, ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira ve beşinciye 2 milyon 500 bin lira ikramiye verildi.