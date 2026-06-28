Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının en önemli organizasyonu Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.
100. Gazi Koşusu’nun kazananı belli oldu
100. Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan kazandı. Ayrıntılar geliyor...Kaynak: Haber Merkezi
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnızca bir kez katılabildiği, 2 bin 400 metre çim pistte koşulan tarihi mücadelede 22 safkan birincilik için mücadele etti.
TARİHİ YARIŞIN GALİBİ BAY NALÇAKAN
Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini usta isim Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan, rakiplerini geride bırakarak 100. Gazi Koşusu'nun şampiyonu oldu.
Tarihi yarışı Veliefendi Hipodromu'nda 67 bin 200 yarışsever tribünlerden takip etti.
REKOR ÖDÜL DAĞITILDI
Gazi Koşusu'na özel olarak ödül miktarları da artırıldı.
Yarışta birinciye 50 milyon lira, ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira ve beşinciye 2 milyon 500 bin lira ikramiye verildi.
Koşuyu kazanan tayın sahibi; birincilik ikramiyesi, 100. yıl özel ödülü, kayıt ücretleri, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 126 milyon 870 bin lira kazandı. Atın yetiştiricisinin de aynı kişi olması halinde yetiştiricilik primiyle birlikte toplam ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaştı.
ATATÜRK'ÜN MİRASI
Gazi Koşusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1927 yılında düzenlenmeye başlandı.
At yarışlarını modern toplumların önemli sosyal etkinliklerinden biri olarak gören Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromdan takip etti.
İlk Gazi Koşusu'nu, Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman isimli safkan, jokeyi İhsan Atçı ile kazanırken, tarihi yarışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü birlikte izlemişti.