Bürokratken gayrimenkul zengini olan, evinde servet barındıran Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, dün Ankara'da görülen davada tahliye edildi. Dava 11 Mayıs 2026'ya ertelendi.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında haksız zenginleşme, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Acar, tutuklandı. 11 aydır tutuklu bulunan Cemil Acar, dün Ankara'da görülen davada tahliye edildi.
EVİNDEN ÇIKAN SERVET DUDAK UÇUKLATMIŞTI
Acar'ın evinde yapılan aramalarda, 26 kilogram külçe altın ve büyük miktarda döviz ele geçirilmişti